طيران ناس تشتري 60 طائرة إيرباص من طراز A320neo

أعلنت طيران ناس، الناقل الجوي الاقتصادي الوطني السعودي، عن تأكيد طلبية شراء لـ 60 طائرة إيرباص جديدة من عائلة طائرات A320neo.

وبالإضافة إلى الـ 60 طائرة الجديدة، قامت الشركة بتحويل طلبية 20 طائرة من طراز A320ceo إلى طراز A320neo، ليصبح مجموع طلبية الناقل من شركة إيرباص 80 طائرة من عائلة طائرات A320neo، ومن المتوقع أن تكون فترة التسليم بين عام 2018 إلى عام 2026.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم في العاصمة السعودية الرياض بحضور كل من السيد عايض الجعيد رئيس مجلس إدارة مجموعة ناس القابضة والسيد بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس القابضة والسيد فؤاد عطار المدير العام، إيرباص الشرق الأوسط.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد بدأت طيران ناس عملياتها في عام 2007، حيث تشغل أسطولاً من طائرات إيرباص، يتكون من 26 طائرة من طراز A320ceo. وعلى مدار العشرة سنوات الماضية شغلت الناقلة الاقتصادية في السعودية أكثر من 260 ألف رحلة ناقلةً أكثر من 30 مليون.

وبهذه المناسبة، قال السيد عايض الجعيد رئيس مجلس إدارة مجموعة ناس القابضة:" لقد عملت طيران ناس بجد على مدار الأعوام الماضية للارتقاء بسمعتها في سوق الطيران السعودي. ونحن واثقون من أن هذه الطائرات الحديثة ستساعدنا على تقديم أفضل الخدمات لمسافرينا".

وأضاف الجعيد:" كما نتطلع أيضاً لنكون أول شركة الطيران في المملكة العربية السعودية مدرجة للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية والتي ستمكن جمهورنا من أن يكونوا شركاء في رحلة نجاحنا".



وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال السيد بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس القابضة: "تشغل طيران ناس الأسطول الحالي من طائرات إيرباص A320 بفعالية عالية، الأمر الذي سمح لنا من أن نحافظ على قوة أدائنا التشغيلي وتقديم خدمة مميزة للمسافرين على متن طائراتنا".

وأضاف المهنا: "نحن نطمح أن تسهم الطلبية الجديدة لعائلة طائرات A320neo، في تحقيق النمو المرجو وستساعدنا على تعزيز خدماتنا داخل وخارج المملكة العربية السعودية".

ومن الجدير بالذكر، تمكنت طيران ناس في عام 2016 بتسجيل رقم قياسي جديد حيث وصل عدد المسافرين على متن رحلاتها إلى 6.3 مليون مسافر وبزيادة قدرها 14% عن العام الذي سبقه. هذا وستقدم طائرات A320neo الجديدة للناقلة السعودية مستويات لا مثيل لها من الكفاءة التشغيلية دون المقايضة على راحة المسافرين مما يجعلها مثالية للوجهات المحلية التي تشهد إقبالاً مرتفعاً، بالإضافة إلى الوجهات التي تشهد طلباً أقل على السعة المقعدية.

من جانبه قال السيد جون ليهي، الرئيس التنفيذي للعمليات - قسم العملاء، شركة إيرباص: "إن إضافة طائرات من طراز A320neo لأسطول طيران ناس سيعمل على دعم خطط نمو الناقلة الاقتصادية وستعزز من مكانتها الرائدة في قطاع الطيران السعودي المتسارع النمو."

وتابع ليهي :"تؤكد الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مدى حضور هذه الطائرة بين المشغلين حول العالم وذلك لما تقدمه من كفاءة تشغيلية لا يُعلى عليها بالإضافة إلى قدرتها على الحد من استهلاك الوقود وتوفير مستويات لا مثيل لها من الراحة للمسافرين."

هذا وتعتبر عائلة طائرات A320neo ذات الممر الواحد الأكثر مبيعاً في العالم حيث تسلمت الشركة أكثر من 5,000 طلبية لـ 90 مشغلاً منذ إطلاقها في عام 2010، حيث توفر أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطيران لتشمل محرك من جيل جديد بالإضافة إلى مقوّمات كبيرة لطرفي الجناحين تُدعى "شاركلتس" (Sharklets) لتسهم هذه المعطيات في خفض استهلاك الوقود بنسبة 15% لحظة دخول الطائرة في الخدمة و20 بالمائة بحلول عام 2020، كما وتعمل طائرة A320neo على الحد من الضجيج داخل قمرة الطائرة بنسبة 50% مقارنة مع الجيل السابق.