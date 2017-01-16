32 قتيلا على الاقل بتحطم طائرة تركية فوق مساكن في قرغيزستان

بشكيك- أ ف ب- قتل 32 شخصا على الاقل بينهم ستة أطفال الاثنين في تحطم طائرة شحن فوق عدد من المساكن قرب مطار بشكيك في قرغيزستان.

وقال وزير الصحة القرغيزي لوكالة فرانس برس إن عدد القتلى ارتفع الى 32، بعد حصيلتين أوليتين اشارت الاولى إلى سقوط 15 قتيلا وتحدثت الثانية عن 20 قتيلا.

ولفتت مصادر طبية إلى أن هناك “ستة اطفال” بين الضحايا.

وقال المسؤول في وزارة الحالات الطارئة محمد سفاروف ردا على سؤال لاذاعة محلية، انه عند الساعة 7,40 (01,40 ت غ) “تحطمت طائرة شحن تابعة لشركة تركية وآتية من هونغ كونغ (الصين) اثر اقترابها من مطار ماناس (في بشكيك) بسبب سوء الاحوال الجوية”.

واشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن 15 منزلا على الاقل دمر.

وقال شاهد عيان لفرانس برس رفض ذكر اسمه إن “الطائرة تحطمت فوق المنازل ما أدى إلى مقتل عائلات بكاملها”.

واضاف “لم يبق شيئا من المنازل. قتل الناس مع كل (افراد) عائلاتهم واولادهم، وكان اشخاص كثيرون لا يزالون نياما”.

وبحسب وسائل اعلام قرغيزية تحطمت الطائرة قرب بلدة داتشا-سو القريبة من مطار عاصمة هذا البلد الفقير في اسيا الوسطى.

واشارت وكالات الانباء الروسية إلى أن طائرة الشحن تشغلها شركة الخطوط الجوية التركية “تركيش ايرلاينز″.

وتوجه نائب رئيس الوزراء محمد علي ابولغازييف إلى مكان الحادث يرافقه وزيري الاحوال الطارئة والنقل، بحسب بيان للحكومة.

وألغى الرئيس القرغيزي الماظ بيك اتمباييف زيارته إلى الصين وعاد إلى بشكيك، وفق ما افادت وسائل اعلام قرغيزية.