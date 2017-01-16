تحطم طائرة شحن تركية ومقتل 16 شخصا في بقرغيزستان

بشكك 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال حكومة قرغيزستان إن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية تحطمت قرب مطار ماناس في البلاد اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا.

وقالت وزارة الرعاية الصحية إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة أحد الطيارين و15 جثة لسكان محليين كانت منازلهم في منطقة سقوط الطائرة وهي من طراز بوينج 747.

وذكرت مصادر رسمية إن الطائرة من طراز بوينغ- Boeing 747 .