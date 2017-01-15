"طرق دبي" تدشن خدمة التأجير الذكي بـ 200 مركبة

دشن سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات اليوم الأحد (15 يناير 2017)، خدمة التأجير الذكي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، التي تتيح للمتعاملين، وتحديداً مستخدمي وسائل النقل الجماعي، استئجار المركبات لفترة قصيرة لا تزيد على ست ساعات عبر التطبيقات الذكية.

حيث تعاقدت الهيئة مع شركة (U drive) وشركة (Ekar) لتشغيل 200 مركبة، بواقع 100 مركبة لكل شركة، وتتراوح تعرفة تأجير المركبة بين 40 إلى 50 فلساً في الدقيقة الواحدة (وفقاً لموقع إعادة المركبة)، أي ما يعادل 24 إلى 30 درهماً في الساعة الواحدة.



وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قال الطاير خلال حفل اطلاق الخدمة الذي أقيم بالقرب من قناة دبي المائية بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، إن خدمة التأجير الذكي تدعم جهود هيئة الطرق والمواصلات في إسعاد المتعاملين وزيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي، وتحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، وتحديداً مترو دبي وترام دبي للوصول إلى وجهاتهم النهائية (الميل الأخير last miles).

وتتيح الخدمة التي يتم تقديمها للمتعاملين، اعتباراً من يوم غد الاثنين (16 يناير 2017) استئجار المركبات لفترة قصيرة لا تزيد على ست ساعات، عن طريق التطبيقات الذكية على الهواتف والاجهزة اللوحية، وسيتم لاحقاً تقديم الخدمة عبر المنصة المتكاملة للتنقل في إمارة دبي، مشيراً إلى أن المركبات تم توزيعها على أكثر من 45 موقعاً بينها خمسة مواقع رئيسة لمحطات مترو دبي، هي محطة الراشدية، ومحطة برجمان، ومحطة ابن بطوطة، ومحطة الاتحاد، ومحطة الخليج التجاري، وستقوم الهيئة بزيادة عدد مركبات التأجير الذكي عبر طرح مناقصة للشركات المشاركة، ودراسة خارطة توزيع المركبات، وفقاً لنتائج تشغيل المرحلة الأولى واستناداً لحاجة المتعاملين، كما تدرس الهيئة إمكانية توفير الخدمة عبر المركبات الكهربائية أو المركبات الهجينة الصديقة للبيئة.

وأضاف: يوفر نظام تأجير المركبات بالساعات وسائل بديلة لمستخدمي المواصلات العامة في إمارة دبي، تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، والاستفادة من أفضل الممارسات المطبّقة عالمياً بشأن الاستخدام المشترك للمركبات المستأجرة، إضافة إلى توفير وسائل نقل ذات كفاءة عالية وبكُلفة مالية منخفضة.

وأكد سعادة مطر الطاير، أن الهيئة قامت بالتنسيق المسبق مع القيادة العامة لشرطة دبي لضمان استيفاء الشركات والمؤسسات المُصرَّح لها بمزاولة نشاط تأجير السيارات بالساعات، الاجراءات الأمنية كافة المتبعة في نظام تأجير المركبات، ومنها الاشتراك والتسجيل في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، وربط نظامها الإلكتروني بنظام معلومات مكاتب التأجير.

حلول للتنقل

من جانبه قال فيهيلم هيدبيرج، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لشركة EKar، نهنئ هيئة الطرق والمواصلات بتدشين خدمة التأجير الذكي التي توفر للمقيمين والزوار في دبي حلولا بسيطة للتنقل.

وأضاف: سيكون نصف اسطول شركة EKar مخصصا للعمل حول محطات مترو دبي، بهدف تسهيل تنقل الركاب لوجهتهم النهائية وتوفير حلول شاملة وسهلة للرحلة من اولها الى آخرها، ومن خلال هذا المشروع المبتكر، سنوفر للأفراد حرية قيادة مركبة دون عناء تملكها.

وقال السيد حسيب خان المدير العام لشركة U drive: تحوّلت المشاركة في المركبات إلى تنقل مستدام يشهد نمواً كبيراً على مستوى العالم، وذلك نتيجة للإيقاع السريع للحياة في المدينة، والتكاليف المرتفعة لامتلاك المركبات.

وأضاف: بالنسبة للأشخاص الذين لا يرغبون في الالتزام بامتلاك مركبة، أو لا يحتاجون المركبة للتنقل في كل يوم، فإن (التأجير الذكي من U drive يوفر لهم الخيار الأمثل، حيث توفر الشركة ربط وتكامل مع وسائل النقل الجماعي في دبي. وقال: يسرنا أن نكون ضمن أول الشركات التي توفر خدمة التأجير الذكي للمركبات التي تعد الأول من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

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