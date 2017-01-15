بطارية آيفون قد تكون وراء سقوط الطائرة المصرية

تظهر لقطات مراقبة من الطائرة المصرية التي تحطمت فوق البحر الأبيض المتوسط في مايو العام الماضي، قيام مساعد الطيار بتخزين هاتف أيفون إس 6 وجهاز أيباد في مكان يعتقد أن نيران الحريق انتشرت منه في الطائرة وأدت إلى سقوطها حين كانت قادمة من باريس إلى القاهرة والتى راح ضحيتها 66 شخصا.



وذكرت صحيفة لوباريزيان نقلا عن مصادر فى لجنة التحقيق، أن سبب تحطم الطائرة هو جهاز آيفون وزجاجات عطر. موضحة نقلا عن المصدر، «إن الحريق الذى اندلع فى قمرة القيادة بالطائرة قد يكون ناتجا عن ارتفاع حرارة البطارية الليثيوم فى هاتف مساعد الطيار أو الجهاز اللوحى الخاص، بعد العثور على جهاز محمول «آيفون 6 إس» و«تابلت آى باد مينى» وأربع زجاجات عطر فى مكان مساعد الطيار فى الجهة اليمنى»، مشيرا إلى «أن هذه الجهة بالتحديد تسببت فى إصدار أول إنذار ثم سقوط الطائرة.

وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، فإن كاميرات المراقبة فى مطار شارل ديجول أظهرت أن مساعد الطيار وضع عددا من المتعلقات الشخصية فوق لوحة القيادة، حيث تم الكشف عن أولى العلامات بوجود مشكلة شملت تنبيها آليا مما يشير إلى سلسلة من الأعطال فى نظام عدم تكون الثلج على نافذة الطيار فى الناحية اليمنى وسببها تعطل سخانات النافذة، تبعها مشكلة فى نوافذ كابينة القيادة، المثبتة والمتحركة، وأعقبها تنبيهات بوجود دخان خارج من المرحاض وأسفل قمرة القيادة، قبل دقائق من اختفاء الطائرة.

وقال مصدر من التحقيق لصحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، إنهم كانوا يدرسون العلاقة بين المكان الذى وضع فيه مساعد الطيار بعض متعلقاته والبقعة التى بدأ منها الحريق. وقالت الصحيفة إن الصور تظهر بوضوح أن مساعد الطيار المصرى ترك هاتفه وجهازه اللوحى وزجاجات عطور اشتراها قبل الصعود، على قمرة القيادة.

وأضافت أن المحققين أشاروا إلى وجود قلق بين وضع هذه المتعلقات التى تغذيها بطاريات الليثيوم وإثارة أجهزة الإنذار أثناء الرحلة. وتابعت الصحيفة، أنه بينما قام المحققون فى مرحلة ما من التحقيقات بالبحث عما إذا كان ارتفاع درجة حرارة الهاتف واشتعالها بالحريق، إلا أنها لم تتخذ خطوات متقدمة حيال هذا الخط.

وقالت الصحيفة «إنه يجب الآن مواجهة هذه النتائج التى توصلت إليها لجنة التحقيق الفرنسية إلى ما يسمى «وحدة البيئة» مع التحقيقات الفنية التى تقوم بها السلطات المصرية».