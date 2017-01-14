"تاكسي دبي" تعتزم إطلاق مشروع قطر المركبات الذكي مارس المقبل

وقعت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات عقدا مع شركة Arabian Automobile Association (AAA) الرائدة في خدمات المساعدة على الطريق، لتشغيل نظام قطر المركبات الذكي الذي سيتم إطلاقه في شهر مارس المقبل، والذي بدوره يعمل على تقديم خدمة المساعدة على الطريق في حال تعطل المركبة من خلال التطبيق الذكي الذي سوف يحدد مع موعد إطلاق المشروع على جميع الهواتف الذكية.

ويأتي ذلك بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للجمهور تحقيقا للغاية الاستراتيجية الاولى لهيئة الطرق والمواصلات "دبي الذكية" بإيجاد منظومة حديثة تعمل على خفض الحوادث لتحقيق السلامة المرورية على الطرقات ورفع مستوى الخدمة بالتدخل السريع عند اللزوم لتخفيف الازدحام المروري.

جاء ذلك خلال حفل خاص أقيم في المبنى الرئيس لهيئة الطرق والمواصلات، حيث وقع الاتفاقية الدكتور يوسف محمد آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، والسيد محمد بن سليم رئيس شركة (AAA)، بحضور السيد محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين ورئيس مجلس مؤسسة تاكسي دبي بالهيئة، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وفق صحيفة البيان.

وأشار آل علي، إلى أن نظام قطر المركبات الذكي يعمل عن طريق التطبيق الذكي بإرسال إحداثيات بموقع المركبة المتعطلة إلى أقرب مركبة قطر متوفرة من الموقع، لتتم المساعدة من خلال عدة خدمات منها: سحب المركبة، توفير 10 ليترات من الوقود في حال نفاده، تصليح إطارات المركبة، تصليح الأعطال الميكانيكية البسيطة كنفاذ البطارية، فتح أبواب السيارة المغلقة، ونقل المركبة الى الورش الفنية.

وأضاف: يأتي هذا المشروع تماشيا مع توجهات القيادة الرشيدة إلى اعتبار الأصول غير المرئية ذات أهمية استراتيجية قصوى، ذلك أن سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف وإيجاد المشاريع سمة حصرية لدبي، ترافقها الجودة والسلامة والإتقان، وإن هذه المبادرة تأتي أيضا ضمن أهداف هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى إرساء بنية تحتية متكاملة ومستدامة لشبكة نقل تواكب أعلى معايير الجودة العالمية، وإن مؤسسة تاكسي دبي تسعى بشكل متواصل إلى تنفيذ مبادرات متميزة تلبي متطلبات زوار ومقيمي مدينة دبي، وتسهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل نسبة الحوادث.

ومن جانبه قال محمد بن سليّم، رئيس شركة Arabian Automobile Association : إن مبادرة مؤسسة تاكسي دبي، والتي تهدف إلى وضع أعمال قطر المركبات تحت منصة رقمية، ستكون خطوة إيجابية تساهم في تسهيل الحركة المرورية في دبي. وسيقوم هذا التطبيق بتوفير خدمات عالية الجودة لأصحاب المركبات في دبي، وإن الشركة

بادرت بتقديم خبراتها في هذا المجال من أجل تحويل هذا المفهوم إلى واقع ملموس تحت إشراف مؤسسة تكسي دبي.

وأكد أن المشروع سيساهم في توفير خدمات القطر وتقديم المساعدة على الطرق الكترونياً عن طريق التطبيق الذكي على الهواتف المتحركة، في تسهيل الحركة المرورية، وتخفيف الاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة بسبب الحوادث والمركبات المتعطلة، وأن بهذه التقنية المتطورة لن يضطر السائق إلى الانتظار طويلاً لقطر مركبته. كما سيكون بإمكانه متابعة حركة سيارة القطر المتوجهة إليه لتقديم للمساعدة.