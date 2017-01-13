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مواصلات

إيقاف الخدمات الحكومية عن 400 مكتب تأجير سيارات في السعودية

أريبيان بزنس
الجمعة، 13 يناير 2017
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إيقاف الخدمات الحكومية عن 400 مكتب تأجير سيارات في السعودية

أوقفت هيئة النقل العام السعودية الخدمات الحكومية لـ 400 من أصحاب مكاتب وشركات تأجير السيارات في عدد من مناطق المملكة شملت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والشرقية وذلك إثر عدد من حملات التفتيش التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية في مناطق ومدن مختلفة.

 

وأوضحت هيئة النقل العام، في بيان لها، أنها رصدت خلال الربع الأخير من العام الماضي 3336 مخالفة ضمن نشاط تأجير السيارات فقط، مبينة أن أبرز تلك المخالفات كانت ممارسة الجهات النشاط بدون ترخيص أو بترخيص منته، أو من خلال مكتب غير مسموح به، وكذلك عدم وجود الشروط العامة لعقد التأجير في مكان بارز للعميل، وعدم وضع التعرفة بمكان ظاهر للعميل، إلى جانب مطالبة بعض المكاتب عملاءها بإبراز خلاف إثبات الهوية ورخصة القيادة.

 

كما ضمّت بعض المخالفات عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات المستخدمة في النشاط، وتشغيل سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة، إضافة إلى وقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب.

 

وأكدّت الهيئة أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن سعيها لضبط الجودة والارتقاء بخدمات النقل البري المقدمة للمستفيدين، وضمان التزام جميع مزودي الخدمة في هذا النشاط من المنشآت والأفراد بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لممارسة النشاط.

 

وأضافت أنها تقوم حالياً بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية لإتمام إيقاف الخدمات آلياً حال تسجيل المخالفات، مع إشعار المخالف برسالة نصية بنوع المخالفة وقيمتها، وسيضمن هذا الإجراء في المستقبل القريب عدم إتمام أي إجراء يتعلق بخدمات النقل البري، أو المرور، أو الجوازات، أو الجمارك، ما لم يتم سداد قيمة الغرامات المالية المستحقة عن مخالفات النقل وتصحيح الوضع في المخالفات الرئيسة كالعمل بدون ترخيص أو بترخيص منته أو تشغيل السيارات بدون التغطية التأمينية المعتمدة.

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