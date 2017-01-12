سيارات هجينة تنضم إلى دوريات شرطة أمن المواصلات بدبي

ضمت إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي سيارات هجينة المحركات إلى دورياتها الأمنية في إطار دعم خطة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لاعتماد وسائل نقل صديقة للبيئة وضمن مبادرة "مركبات صديقة للبيئة" من أجل مجتمع أكثر صحة في إمارة دبي.

وأكد العقيد المهندس محمد أحمد البستكي مدير إدارة أمن المواصلات أن توجه الإدارة للاعتماد على مركبات هجينة يدعم خطة الدولة في المحافظة على بيئة صحية ..موضحا أن هذه السيارات الهجينة تتناسب وأهداف الإدارة للوصول إلى المؤشرات المطلوبة لتحقيق الترشيد في الإنفاق.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أضاف العقيد البستكي أن سيارات نسيان "باثفايندر هايبرد" تعمل بمحرك هجين صديق للبيئة وتوفر ما يقارب 60% من استهلاك الوقود ما يعني تقليل الانبعاثات الكربونية وذلك بفضل نظامها الهجين المحسن الذي يقطع مسافة قدرها 785 كلم بخزان وقود واحد فقط وهو ما يؤدي إلى الوصول إلى درجة توفير ملحوظة في الوقود لاسيما مع ما تتميز به من ديناميكية استثنائية في القيادة وقوة وكفاءة كبيرين.