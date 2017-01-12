رئيس الخطوط القطرية: شركات طيران تدرس فرض رسوم وقود إضافية

(رويترز) - قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس إن الشركة وغيرها من شركات الطيران قد يعيدون قريبا تطبيق رسوم وقود إضافية بسبب ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.
وقال الباكر بعد حضوره مناسبة في باريس "اضطررنا إلى الخفض لأن أسعار النفط كانت تتراجع لكن حاليا بدأنا في زيادة الأسعار لأن أسعار النفط بدأت في الارتفاع."
وأضاف "قريبا اعتقد أن الخطوط الجوية القطرية ومعظم شركات الطيران ستعيد تطبيق رسوم وقود إضافية لأنهم وضعوا موازناتهم على أساس أسعار وقود أقل والأسعار ترتفع بسرعة حاليا."
وارتفعت أسعار النفط 20 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأضاف الباكر أن الخطوط القطرية مستمرة في تحقيق نمو في خانة العشرات في أعداد الركاب.المزيد من أخبار فرنسا
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