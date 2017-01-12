Arabian business
مواصلات

144 حادث مروري في فترة الضباب الصباحية بدبي

Mohamed Al Raee
الخميس، 12 يناير 2017
144 حادث مروري في فترة الضباب الصباحية بدبي

 سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي خلال فترة الضباب 144 حادث مرورية وقعت في مناطق متفرقة بإمارة دبي منذ السادسة وحتى العاشرة صباح اليوم(الخميس)، فيما تلقت الإدارة 1257 مكالمة هاتفية في الفترة ذاتها.

وناشد المقدم محمد جمعه أمان مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات جميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الجو لاسيما خلال أوقات الضباب، مطالبا إياهم باستخدام الإضاءة الخاصة بالضباب، واستخدام الإشارة الدالة على الانتقال عند التحرك من مسرب إلى آخر.

وأكد المقدم جمعة على أهمية استخدام جميع المركبات للأنوار في ساعات الصباح الباكر عند الخروج إلى العمل ، وتجنب استخدام الإشارات الأربع إلا عند وقوع حادث أو لتحذير السائقين الآخرين من وجود شيء غير عادي على الطريق، حيث يؤدي استخدام الإشارات الأربع بصورة متواصلة خلال الضباب إلى حرمان قائد المركبة من استخدام تلك الإشارات لتحديد نيته تغيير مساره أو التحذير من أية طوارئ على الطريق.

ونبه السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كاف.

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في مواصلات

مخالفة متجاوزي السرعة بـ"المسافة بين رادارين" في دبي بدءاً من 1 فبراير

إيران إير تتسلم أول طائرة من إيرباص بعد رفع العقوبات

طيران ناس السعودية تبرم اتفاقاً مع إيرباص لشراء طائرات بـ 32.25 مليار ريال

"طرق دبي" و "أوبر" يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم خدمة الحجز الالكتروني

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور: شاهدي أروع تصاميم المجوهرات

آبار للاستثمار في أبوظبي تتجه للاستثمار في إصدار أسهم لأوني كريديت الإيطالي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »