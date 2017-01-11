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طيران ناس السعودية تبرم اتفاقاً مع إيرباص لشراء طائرات بـ 32.25 مليار ريال

أريبيان بزنس
الأربعاء، 11 يناير 2017
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طيران ناس السعودية تبرم اتفاقاً مع إيرباص لشراء طائرات بـ 32.25 مليار ريال

(رويترز) - قالت شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية المملوكة للملياردير الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء إن شركة طيران ناس المملوكة لها بنسبة 34.1 بالمئة استكملت اتفاقا مع إيرباص لشراء طائرات بقيمة 32.25 مليار ريال (8.6 مليار دولار).

 

وأضافت المملكة القابضة في بيان للبورصة "من المتوقع أن تحدث هذه الصفقة نقلة نوعية في عمليات شركة طيران ناس وسيكون ابتداء الأثر المالي عند استلام أول دفعة طائرات في بداية عام 2018".

 

كانت مصادر قالت لرويترز يوم أمس الثلاثاء إن ايرباص استكملت اتفاقا لبيع أكثر من 60 طائرة إلى طيران ناس السعودية للرحلات المنخفضة التكلفة في خطوة ربما تساعد شركة صناعة الطائرات الأوروبية في مواصلة التفوق على منافستها الأمريكية بوينج في السباق السنوي للطلبيات الجديدة.

 

وقال مصدر مطلع على الصفقة لرويترز إن من المتوقع أن تشمل طلبية طيران ناس أكثر من 60 طائرة من طراز A320neo النحيف البدن.

 

وبأخذ خيارات الشراء في الاعتبار يشمل الاتفاق 100 طائرة من هذا الطراز بحسب المصادر.

 

وتخوض طيران ناس عملية لإحلال أسطولها الحالي وتنفيذ توسعات.

 

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