"طرق دبي" و "أوبر" يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم خدمة الحجز الالكتروني

وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية تعاون مع شركة (أوبر) الرائدة عالمياً في تقنية ربط الركاب بالسائقين بنقرة زر واحدة الرائدة عالمياً، لدراسة طرح منتجات جديدة في التنقل الاقتصادي لدعم رؤية دبي 2021 وتلبية احتياجات المتعاملين في البحث عن حلول نقل بتكلفة مناسبة.

ويسهم ذلك في تقليل عدد المركبات على الطرق، وتقديم خدمات نقل الركاب بالمركبات الفاخرة (الليموزين) ومركبات الأجرة عن طريق وسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية والتطبيق الذكي، وفقاً لقوانين عمل مركبات الأجرة والليموزين في إمارة دبي، وذلك عبر أكثر 14 ألف مركبة أجرة وليموزين في دبي، منها 9841 مركبة أجرة و4700 مركبة ليموزين.

وقع الاتفاقية عن الهيئة سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وعن شركة (أوبر) السيد انتوني خوري المدير الإقليمي لشركة أوبر في منطقة الشرق الأوسط، بحضور السيد محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين رئيس مجلس مؤسسة تاكسي دبي، والسيد عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والسيد ناصر حمد بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية رئيس اللجنة العليا لمتابعة وتنظيم عمل شركات خدمات حجز المركبات عن طريق الاتصال أو الوسائط الالكترونية، والسيد عادل شاكري مدير إدارة أنظمة المواصلات، والسيد كريستوفر فري المدير العام لشركة (أوبر) في الامارا، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال الطاير تأتي هذه المبادرة في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تنفيذ توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، ويعتبر التنقل الذكي أحد أهم أعمدة المدن الذكية، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع (أوبر) توفر قناة جديدة لسكان وزوار دبي الراغبين في التنقل باستخدام مركبات الأجرة والليموزين في دبي، بما يسهم في تحقيق السعادة للسكان، وتقديم خدمات متميزة للسياح، وتعزيز تجربة المتعاملين.

وأضاف: بموجب الاتفاقية تقوم شركة (أوبر) بتقديم خدمة حجز المركبات عبر أكثر من 14 ألف مركبة أجرة وليموزين في دبي، عبر التطبيق الذكي لشركة (أوبر) ضمن قوانين العمل لتشغيل مركبات الأجرة والليموزين في إمارة دبي، واهمها التعامل مع مركبات مرخصة لهذا النوع من النشاط بالإضافة إلى السائقين المرخصين للعمل كسائقين مهيئين لمركبات الليموزين، والعمل معاً لبحث ودراسة جدوى حل تنقل اقتصادي لدعم رؤية دبي 2021 واستراتيجيتها الابتكارية.

وأضاف: تدعم هذه الاتفاقية مشروع المنصة المتكاملة للتنقل في إمارة دبي الذي تنفذه الهيئة حالياً، وتتيح المنصة للمتعاملين الوصول لجميع وسائل النقل في دبي عبر نافذة واحدة (تطبيق ذكي)، حيث سيتم دمج وتكامل خدمات وسائل النقل التابعة للهيئة (المترو، والترام، والحافلات، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة) مع وسائل النقل التي تقدمها الأطراف الأخرى في دبي مثل شركات الليموزين ومونوريل النخلة، وترولي دبي، مؤكداً سعى الهيئة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص والدعوة مفتوحة لجميع شركات الحجز الإلكتروني، لتحقيق الهدف المنشود وهو تقديم خدمات ذكية متميزة للمتعاملين.

من جانبه قال أنطوني خوري المدير الإقليمي لأوبر الشرق الأوسط: نحن حريصون على العمل مع هيئة الطرق والمواصلات لتقديم خدمات أكثر سهولة لركاب (أوبر)، وجعل حلولنا الابتكارية أكثر ملائمةً لمدينة دبي.

وأضاف: لدينا رؤية مشتركة للتعاون في إنشاء حل اقتصادي عالمي مناسب لاحتياجات قطاع المواصلات في مدينة دبي يدعم جهودها لتكون مركزًا عالميًا للسياحة والأعمال، مؤكداً تطلع (أوبر) لتعزيز التعاون والعمل مع هيئة الطرق والمواصلات لجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً في تبني معايير الابتكار العالمي في مجال المواصلات.

وقال: تعتبر الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات خطوة كبيرة بالنسبة لشركة (أوبر)، وسنعمل على دعم جهود الهيئة ايجاد حلول للتنقل السهلة للمتعاملين.