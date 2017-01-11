100 لناس السعودية و98 لإيران.. تسليمات إيرباص ترتفع 8% والطلبيات تفوق بوينج في 2016

(رويترز) - سجلت إيرباص ارتفاعاً بلغ ثمانية بالمئة في تسليمات العام الماضي بما يفوق توقعاتها بهامش كبير لتسجل الشركة مستوى قياسياً في الوقت الذي زادت فيه الطلبيات في الشهر الأخير من العام لتتفوق بذلك على منافستها بوينج.

وفي تأكيد لتقديرات نشرتها رويترز، قالت الشركة الأوروبية المنتجة للطائرات اليوم الأربعاء إنها سلمت 688 طائرة في 2016 مقارنة مع توقعات رسمية بتسليم أكثر من 650 طائرة وحجم مستهدف من مديرها المالي عند 670 طائرة.

وانتعشت عمليات التسليم في نهاية العام بعد مشاكل في سلسلة الإمداد لكن رئيس إيرباص لصناعة الطائرات فابريس بريجييه قال خلال مؤتمر صحفي إنه لا يتوقع نهاية قياسية أخرى للعام 2017 حيث تستقر مستويات الإنتاج.

وظلت إيرباص خلف بوينج أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم فيما يتعلق بعمليات التسليم لكنها حققت فوزاً آخر في السباق الخاص بالطلبيات الجديدة بعدما سجلت طلبيات صافية بلغت 731 طائرة في 2016.

وسلمت بوينج 748 طائرة وتلقت طلبيات لشراء 668 طائرة جديدة العام الماضي.

وشملت الطلبيات التي تلقتها إيرباص بيع 98 طائرة لإيران وسيتم تسليم الطائرة الأولى في هذه الطلبية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

كما شملت الطلبيات أكثر من 100 طائرة لزبائن لم تكشف عنهم وتقول مصادر في القطاع إن تلك الطلبيات مرتبطة بطيران ناس السعودية وذراع الاستئجار التابع لبنك أوف كوميونيكيشنز الصيني.