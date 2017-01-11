الإمارات تعلن الانتهاء من المرحلة الأولى لقطار الاتحاد وستمنع سير الشاحنات في الطرق التي تغطيها شبكة

قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، اليوم أن قطار الاتحاد مرحلة من مراحل التنمية في الامارات. والمرحلة الأولى تم الانتهاء منها وهي 264 كم بين حبشان والرويس، وفقا لصحيفة البيان.

وشدد معاليه على أن مشروع الاتحاد للقطارات يشكل خطوة مهمة في مسيرة التنمية وتنويع الموارد الاقتصادية للدولة، حيث نجح خلال عام 2016، في نقل 5 ملايين طن من الكبريت، موضحا بان الهيئة الوطنيه للمواصلات البريه والبحريه ستصدر خلال الفترة المقبله حزمه اجراءات تستهدف منع مرور الشاحنات علي الطرق التي تغطيها شبكة السكه الحديدية، والزام اصاحب بنقل بضاعتهم عبر قطار الاتحاد.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتورة نورة الكعبي، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وافتتحت رئيس المجلس الجلسة، بالتصديق على مضبطتي الجلستين الثالثة والرابعة المعقودتين بتاريخي 20 و21 ديسمبر من عام 2016، كما أحيط المجلس علما بـ27 اتفاقية ومعاهده دولية أبرمتها الحكومة بموجب مراسيم اتحادية خلال عام 2016 أهمها، مرسوم اتحادي رقم 212 مع جمهورية موريشيوس بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ومرسوم اتحادي رقم 214 لسنة 2016 بشأن التعاون الاقتصادي مع حكومة جمهورية لاتفيا، ومرسوم اتحادي رقم 220 لسنة 2016 بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضربية مع مملكة الدنمارك.

وأشار معالي صقر غباش إلى تشكيل الحكومة لجنة تضمن في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، معنية بوضع وتحديد اشتراطات لربط استخراج تأشيرات العمل للقادمين إلى الدولة، بإصدار شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولة طالب الرخصة ومصدقة من سفارة الإمارات بتلك الدولة.

وقال معاليه أن الوزارة تعكف علي وضع مؤشر سيعمل علي تقليل الاستعانة بالعمالة الوافدة غير الماهرة بنسبة 40% بحلول عام 2021، ورفع مستوي الانتاجية في القطاعات غير النفطية بنسبة 5%.