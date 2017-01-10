دناتا تواصل نموها في 2016 وتقدم خدماتها لأكثر من 91.3 مليون راكب

حققت "دناتا " العديد من الانجازات وواصلت النمو خلال عام 2016 بعدما قدمت خدماتها لأكثر من 91.3 مليون راكب وناولت 97.8 مليون حقيبة و431 ألفا و978 حركة جوية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين ما يمثل نموا بنسبة تزيد على 16 في المائة في عدد الركاب مستخدمي المطارين وبنسبة 4 في المائة في عدد الرحلات مقارنة مع عام 2015.

واستمرت "دناتا " على نهجها في تقديم أرقى معايير الجودة لعملائها وذلك على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها صناعة الطيران والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تسود العالم.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال ستيف ألين نائب رئيس أول دناتا لدائرة خدمات المطار إن العاملين في دناتا أبدوا التزاما قويا بتقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائنا وواصلنا العمل للمحافظة على معايير المرونة والكفاءة والابتكار التي تميز عملياتنا من دون التهاون في التميز وإجراءات السلامة.

وشهد عام 2016 نموا غير مسبوق في أعداد الطائرات التي تمت مناولتها وفي حركة الركاب وقد نجحت دناتا في تأمين سير العمليات بسلاسة في مركزيها بمطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي واحتلت الدوحة المركز الأول في عدد الركاب المسافرين من دبي بأكثر من 2.99 مليون راكب و3.2 مليون حقيبة نقلت معهم إلى هناك.

وفي 23 ديسمبر الماضى الذي كان أكثر أيام 2016 ازدحاما تعاملت دناتا مع 18529 طائرة وقدمت خدماتها لـ 281 ألفا و388 مسافرا وناولت 329 ألفا و341 حقيبة وبمعدل طائرة واحدة كل 73 ثانية.

وأنهت دناتا سنة 2016 بمناولة 419 ألفا و133 طنا من الشحنات في دبي بمعدل 46 ألفا و570 طنا في الشهر وبنمو نسبته 8 في المائة عن السنة التي سبقتها.

وسجل مطار آل مكتوم أيضا طفرة في أعداد المسافرين مع تنامي عمليات فلاي دبي عبر المطار خلال عام 2016 .. في حين تحول إلى مركز إقليمي للشحن الجوي مع ارتفاع طاقته إلى 16 مليون طن سنويا .

وتقوم دناتا حاليا بمناولة 117 ألف طن من البضائع في مطار آل مكتوم الدولي مع استمرار النمو بوتيرة عالية.

ويقوم فريق دناتا للمناولة الخاصة في مطار دبي الدولي المكون من 980 موظفا بمساعدة أكثر من 4 آلاف مسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة سنويا .

واستثمرت دناتا ملايين الدراهم خلال العام في حيازة معدات دعم لعمليات المناولة الأرضية لضمان تقديم أفضل وأكفأ خدمات للطائرات التي تعمل عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.

وتستخدم دناتا حاليا 10 آلاف قطعة من معدات المناولة الأرضية المساعدة والمركبات منها 2000 آلية، و أدخلت معدات صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء ومعدات مطابقة للمعايير الأوروبية في انبعاثات الغازات وتقوم بتجربة مركبات هجينة.

وعملت دناتا بالتعاون الوثيق مع مطار دبي الدولي والجهات المعنية الأخرى على افتتاح الكونكورس D الذي تستخدمه الناقلات الجوية العالمية والإقليمية والذي زاد الطاقة الاستيعابية للمطار بمقدار 16 مليون مسافر سنويا كما تدير دناتا "صالة مرحبا" في الكونكورس.

وبالإضافة إلى دبي تقدم دناتا خدمات مناولة أرضية في 74 مطارا آخر عبر العالم حيث تخدم أكثر من 250 ناقلة جوية ..كما تعد أكبر شركة تقدم خدمات مناولة لطائرات الإيرباص A380 على مستوى العالم.