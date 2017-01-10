السلام لصناعة الطيران السعودية تعتزم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب من 5 لـ10 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران السعودية إن الشركة الخاصة تعتزم طرح نسبة من أسهمها خلال 5 إلى 10 سنوات.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن يحيى الغريبي إن القيمة المالية لأعمال الشركة تتجاوز المليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أن الشركة تبحث حالياً الجدوى من دخول السوق المحلي وتحديد الوقت الزمني المناسب، موضحاً أن الشركة ليست جاهزة في الوقت الحالي لدخول السوق.

وقال "الغريبي" إن الشركة تسعى إلى التوسع في العقود المستدامة لتغطية تكاليف الصيانة، مشيراً إلى أنها تجري حالياً مباحثات مع شركة الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس السعودية المنخفضة التكلفة بشأن إبرام عقود مستدامة لصيانة طائراتها الثقيلة.

وأضاف أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للحصول على عقود مع شركات الطيران الخليجية مثل الخطوط الجوية الإماراتية -أكبر شركة طيران عربية- لصيانة بعض الأجهزة الهيكلية لطائراتها، إضافة إلى التوسع من خلال امتلاك نسبة معينة في بعض الشركات الخليجية أو العالمية بحسب احتياج المملكة.

وبحسب موقع "أرقام" الاقتصادي، تأسست شركة السلام لصناعة الطيران العام 1988 ضمن برنامج التوازن الاقتصادي، بهدف إيجاد قدرة وطنية لسد احتياجات السعودية في مجال صيانة وتطوير وتحديث الطائرات العسكرية والمدنية.