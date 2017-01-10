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مواصلات

إيرباص تبرم اتفاقاً لبيع 60 طائرة لـ "ناس" السعودية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 10 يناير 2017
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إيرباص تبرم اتفاقاً لبيع 60 طائرة لـ "ناس" السعودية

(رويترز) - قالت مصادر إن إيرباص استكملت اتفاقاً لبيع أكثر من 60 طائرة إلى طيران ناس السعودية المنخفضة التكلفة.

 

وقال مصدر مطلع على الصفقة إن من المتوقع أن تشمل طلبية طيران ناس أكثر من 60 طائرة من طراز A320neo النحيف البدن.

 

وبأخذ خيارات الشراء في الاعتبار يشمل الاتفاق 100 طائرة من هذا الطراز بحسب المصادر.

 

وتصل قيمة 60 طائرة من طراز A320neo إلى 6.4 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

 

وأحجمت ايرباص وطيران ناس عن التعقيب.

 

 

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