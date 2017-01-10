شروط التوظيف تدفع بعمال الخطوط الكويتية للاعتصام

نظمت نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية –المملوكة للدولة- أمس الإثنين وقفة احتجاجية أمام مبنى المؤسسة في منطقة الضجيج بالعاصمة الكويت بمشاركة بعض النقابات المؤيدة لمطالب النقابة ورفض المحتجون ما أسموه بـ "الممارسات التعسفية" للإدارة ولوحوا باتخاذ إجراءات تصعيدية تصل إلى الإضراب الشامل.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية أمس الإثنين عن عضو مجلس الأمة (البرلمان) الدكتور حمود الخضير قوله إن النواب يدعمون ويطالبون بمكتسبات وحقوق موظفي الكويتية من طيارين ومهندسين وموظفين وغيرهم، موضحاً انه سيدافع عن حقوقهم المشروعة التي تحفظت عليها الإدارة.

وأشار "الخضير" -خلال الوقفة الاحتجاجية لموظفي الكويتية والشركات التابعة لها أمام مبنى الكويتية- إلى أن القانون ٦/٢٠٠٨ واضح جداً، مؤكداً عدم تطبيقه وعدم الأخذ بمواده يعتبر استهتار بمجلس الأمة، موضحاً أنه سيطالب باسترجاع حقوقهم في المجلس.

وقال إنه سيقف مع مطالبهم، مشدداً على أن النواب سيقفون مع الموظفين والعمال وجميع النقابات من أجل إنصافهم.

كما أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي مهند طلال الساير أن هناك محاولات لتطفيش العمالة الكويتية والكفاءات من الكويتية والشركات التابعة لها، موضحاً أن هناك عدم احترام للقانون ٦/٢٠٠٨ مع التعديلات الملحقة له يؤكد عدم مبالاة الإدارة في إعطاء الحقوق، معتقدين أن الموظفين "لقمة سائغة" للإدارة إذا تم تخصيصها مستقبلاً.

وقال "الساير" إن الجمعية ستدعم حقوق الكفاءات الوطنية وستقف بجانبهم إلى أن تقر بشكل عادل، مؤكدا أن التنازل عن أي حق من حقوقهم لن يحصلوا بعدها على آي حق.

وأضاف أنه على يقين أن هناك ضغوطات تمارس من أجل أبعاد الكفاءات بأي طريقة ومن ثم سيتم تعيين من الوافدين بمزايا قد تكون أفضل.

وطالب من المحتجين بعدم السكوت ومواصلة الاحتجاجات إلى أن تقر هذه المطالب المشروعة.

ومن جهته قال عضو لجنة المتقاعدين عبدالرضا عباس إن القانون صريح وواضح ومقر من قبل مجلس الأمة وصادق عليه سمو الأمير، موضحاً أن الإدارة قامت بإجراءات غير مقبولة ضد الموظفين والطيارين وغيرهم.

وقال أمين سر نقابة الكويتية فهد منصور إن هذه الوقفة الاحتجاجية رسالة واضحة للإدارة والحكومة أن هناك عبثاً من قبل الإدارة بمكتسبات الموظفين، مؤكداً أن القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة تعتبر مخالفة كبيرة بحق موظفي الشركة من طيارين وموظفين وغيرهم من المتقاعدين.

ومن بين الإجراءات الرئيسية التي يحتج عليها الموظفون تسريح 37 طياراً كويتياً، والتعسف في عدم عودتهم، وتعيين أجانب في مناصب مرموقة بالشركة دون وجه حق، حسب قولهم.

ويرفض المحتجون أيضاً سحب بعض الامتيازات، وتغيير ساعات العمل، ووقف منح تذاكر السفر لأبناء الموظفين والمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم على 24 عاماً.

من جانبها، قالت الخطوط الكويتية في بيان إنها "حريصة على حماية حقوق وأوضاع أبنائها من الموظفين المواطنين فيما يحفظ حقوقهم ومزاياهم، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 6-2008 وتعديلاته".

وكانت الشركة قد أكدت في بيان سابق أن الاتهامات الموجهة إليها مغلوطة وأن الإجراءات التي تتبعها لمصلحة الموظفين وتهدف إلى رفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية للشركة.