الملك سلمان يوافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه أمس الاثنين برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، كالتالي:
1 - يكون ممثلو وزارات: (الاقتصاد والتخطيط، والخدمة المدنية، والمالية)، وصندوق الاستثمارات العامة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
2 - تعيين عبدالله بن صالح بن جمعة الدوسري، عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، ومطلق بن حمد المريشد، وسامي بن علي سندي، وعبدالله بن سليمان الربيعان (ممثلين عن القطاع الخاص) أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وكانت تقارير سعودية كشفت يوم الأربعاء الماضي عن وجود توجه لتحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى شركة الطيران المدني السعودي القابضة، ونقل ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري السيادي للمملكة التي تسعى إلى خصخصة قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني ومطاراتها.المزيد من أخبار السعودية
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