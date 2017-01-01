إلغاء 9 رحلات جوية من القاهرة لمدن سعودية لعدم جدواها

قال تقرير إن 9 رحلات جوية من مطار القاهرة إلى مدن ينبع والقصيم والطائف والجوف السعودية تم إلغائها، اليوم الأحد، لـ "عدم جدواها الاقتصادية وقلة عدد ركابها ومشكلات في التشغيل".

وذكرت وسائل إعلام سعودية عن مصادر في مطار القاهرة إن السلطات تلقت 3 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 112، و106 المتجهتين إلى ينبع، و486 إلى القصيم، بسبب مشكلات في التشغيل.

وقالت المصادر إن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتها رقم 113، و103 المتجهتين إلى ينبع، و111 إلى الطائف و115 إلى القصيم، فضلاً عن إلغاء رحلتي شركة آير كايرو رقم 443 المتجهة إلى الجوف، و441 إلى ينبع، بسبب عدم جدواها الاقتصادية وقلة عدد ركابها، ونظمت سلطات المطار سفر الركاب على طائرات أخرى.