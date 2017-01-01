إلغاء 9 رحلات جوية من القاهرة لمدن سعودية لعدم جدواها

قال تقرير إن 9 رحلات جوية من مطار القاهرة إلى مدن ينبع والقصيم والطائف والجوف السعودية تم إلغائها، اليوم الأحد، لـ "عدم جدواها الاقتصادية وقلة عدد ركابها ومشكلات في التشغيل".
وذكرت وسائل إعلام سعودية عن مصادر في مطار القاهرة إن السلطات تلقت 3 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 112، و106 المتجهتين إلى ينبع، و486 إلى القصيم، بسبب مشكلات في التشغيل.
وقالت المصادر إن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتها رقم 113، و103 المتجهتين إلى ينبع، و111 إلى الطائف و115 إلى القصيم، فضلاً عن إلغاء رحلتي شركة آير كايرو رقم 443 المتجهة إلى الجوف، و441 إلى ينبع، بسبب عدم جدواها الاقتصادية وقلة عدد ركابها، ونظمت سلطات المطار سفر الركاب على طائرات أخرى.المزيد من أخبار السعودية
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الرّئاسة الإماراتيّة تنعي الشّيخ حمدان بن راشد آل نهيان | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
وظائف شاغرة للمعلمين والمعلمات في قطر
الحَنَان.. وجه جديد للإدارة | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس