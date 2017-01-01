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مواصلات

1.8 مليون شخص استخدموا المواصلات العامة بدبي ليلة رأس السنة

أريبيان بزنس
الأحد، 1 يناير 2017
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1.8 مليون شخص استخدموا المواصلات العامة بدبي ليلة رأس السنة

بلغ إجمالي عدد ركاب المواصلات العامة في دبي خلال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة مليونا و793 ألفا 691 راكبا حسب بيانات صادرة من هيئة الطرق والمواصلات.

 

وأوضحت البيانات أن عدد ركاب المترو وصل إلى 769 ألفا و817 راكبا حيث نقل الخط الأحمر 509 آلاف و89 راكبا و الخط الأخضر 260 ألفا و728 راكبا بينما بلغ عدد ركاب الترام 32 ألفا و850 راكبا وعدد ركاب الحافلات العامة 393 ألفا و763 راكبا.

 

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، وصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 53 ألفا و932 راكبا في الوقت الذي بلغ عدد مستخدمي مركبات الأجرة في احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية 543 ألفا و329 راكبا.

 

 

كانت الهيئة قد أعدت خطة مرورية شاملة لإدارة حركة المركبات والمواصلات العامة في ليلة رأس السنة التي تشهد حركة مرورية كثيفة لا سيما في المنطقة المحيطة بمول دبي -برج خليفة ومنطقة نخلة جميرا، وقناة دبي المائية.

 

 

و روعي في الخطة تحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات العامة والأنظمة المرورية لتسهيل حركة تنقل المحتفلين بهذه المناسبة من وإلى المناطق المذكورة حيث تم تمديد ساعات عمل المترو والترام ليعملان بصورة متواصلة ابتداء من فجر يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر وحتى منتصف ليل الأحد.

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