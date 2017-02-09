الخطوط القطرية تتراجع عن إطلاق طيران المها في السعودية لتأخر حصولها على الترخيص

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أن الشركة ألغت خططها لإطلاق "طيران المها" في السعودية بعد تأخر حصولها على الترخيص من هيئة الطيران المدنية.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، قال أكبر الباكر -بحسب موقع سي إتش-افيايشن (ch-aviation) المتخصص في شؤون الطيران- "نعم، نشعر بخيبة أمل لأننا لم نتمكن من إطلاق طيران المها، ونأمل أن تكون لدينا فرصة أخرى لتحقيق رغبتنا في خدمة السوق السعودي".

وأضاف "الباكر" أنه على الرغم من إلغاء خطط الشركة بخصوص "طيران المها" في السعودية إلى أنها ستبقى تنتظر دخول السوق السعودي عند تحسن قدرة المطارات السعودية في التأقلم مع تزايد التدفقات المرورية عليها.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد فازت نهاية العام 2012 برخصة ناقل جوّي وطني بالسعودية، حيث كانت تعتزم تشغيل رحلاتها التجارية في المملكة تحت اسم شركة "طيران المها".

وفي يونيو/حزيران 2016، قال عبدالحكيم بن محمد البدر مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي في السعودية إن توقف "طيران المها" التابعة للخطوط القطرية عن إكمال إجراءات الحصول على رخصة العمل في المملكة يرجع للشركة وليس بسبب الإجراءات السعودية.

وقال "ابن محمد البدر" حينها أيضاً إن الشركة القطرية ترغب في إعادة النظر في دراسة السوق.

وتعد شبكات الخطوط الجوية في السعودية - أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد خليجي مساحة وسكاناً - من أصغر الشبكات في المنطقة قياساً لحجمها. وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، كان الخياران الوحيدان للسفر جواً داخل المملكة هما الناقلة الوطنية الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس الناقلة الخاصة الاقتصادية وكلاهما يواجه صعوبة في تلبية الطلب.

ويوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016، دشنت شركة طيران السعودية الخليجية وشركة نسما للطيران أولى رحلاتهما داخل المملكة بعد حصولهما -في وقت سابق- على رخصتي شغل جوي تجاري وطني من قبل الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.