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مواصلات

كريم تطلق سيارة "UNHCR" بهدف جمع الأموال لدعم اللاجئين في المنطقة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 فبراير 2017
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كريم تطلق سيارة "UNHCR" بهدف جمع الأموال لدعم اللاجئين في المنطقة

أعلنت كريم، الشركة الرائدة في خدمة حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر التطبيقات الذكية في المنطقة، تعاونها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تُعرف اختصاراً بـ”UNHCR”، وذلك بهدف دعم البرامج التي يستفيد منها اللاجئون وطالبو اللجوء والعائدون إلى بيوتهم والنازحون داخل أوطانهم في منطقة الشرق الأوسط، ورفع مستوى وعي الأفراد حول أهميتها.

 

 

ومن المقرر أن تطلق كريم قريباً، وبعد أن وسّعت نطاق خدماتها مؤخراً لتشمل أكثر من 50 مدينة في المنطقة، سيارة “UNHCR” التي تتيح للمستخدمين فرصة دعم اللاجئين بكل سهولة وبساطة أثناء مشاويرهم اليومية، وتساهم بشكل كبير في رفع الوعي حول أهمية التبرعات للمساهمة في تخفيف وطأة أزمة اللاجئين المتزايدة حول العالم.

 

 

 

وتعليقاً على هذه الخطوة، وفق موقع مينا هيرالد، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم: “اسم الشركة يعني الجود والسخاء، وإحدى الركائز الرئيسية التي بُنيت عليها شركتنا هي العمل على تسهيل حياة الناس.

 

 

وجاءت هذه المبادرة بهدف تشجيع أفراد المنطقة على دعم بعضهم البعض، والغرض منها ليس الاستجابة للتداعيات التي تدور حول هذه القضية، وإنما المساهمة في حل أزمة النازحين المتزايدة من سوريا والعراق والذين قارب عددهم حوالي 9 مليون نازح في الداخل، و5 مليون لاجئ في الدول الأُخرى. كريم شركة تلتزم بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الإنسانية، وستعمل بشكل وثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدة في تخفيف معاناة الناس في مجتمعاتنا وتحسين حياتهم”.

 

 

سيتم إطلاق سيارة “UNHCR” في آخر شهر فبراير* وستكون من ضمن فئتي “ECONOMY” أو”Go” من سيارات كريم، وسيتم استقطاع مبلغ محدد مسبقاً (بحسب البلد) بعد انتهاء الرحلة للمساهمة في التبرع، وذلك حتى نهاية شهر مايو 2017.

 

سيتم إطلاق سيارة “UNHCR” تدريجياً في دول المنطقة لتتوفر في جميع المدن التي تعمل فيها كريم.

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