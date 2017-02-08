بيلاروسيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

أصدرت جمهورية بيلاروسيا مرسوماً رئاسياً بإعفاء مواطني 80 دولة منهم المملكة العربية السعودية من تأشيرة دخول الأراضي البيلاروسية.
وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء محمد المرعول إن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية برقية أشير فيها إلى صدور مرسوم رئاسي عن الرئيس البيلاروسي يتضمن إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة دخول الأراضي البيلاروسية عبر نقطة التفتيش في مطار (مينسك) الدولي لمدة خمسة أيام، ويدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ صدوره وفق شروط معينة.
وأضاف "المرعول" أن وزارة الداخلية تُهيب بالمواطنين بمراعاة أنظمة الدولة التي يرغبون السفر إليها وإتباع التعليمات والأنظمة.المزيد من أخبار السعودية
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
جواز السفر الإماراتي الأول عربياً وسوريا والعراق الأضعف عالميا | سياحة وفنادق | أريبيان بزنس
متى يتم استرداد المبالغ المصروفة للمستفيد في حساب المواطن السعودي؟ | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
السعودية الأولى عالمياً في هدر الطعام | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس