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بيلاروسيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 فبراير 2017
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بيلاروسيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

أصدرت جمهورية بيلاروسيا مرسوماً رئاسياً بإعفاء مواطني 80 دولة منهم المملكة العربية السعودية من تأشيرة دخول الأراضي البيلاروسية.

 

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء محمد المرعول إن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية برقية أشير فيها إلى صدور مرسوم رئاسي عن الرئيس البيلاروسي يتضمن إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة دخول الأراضي البيلاروسية عبر نقطة التفتيش في مطار (مينسك) الدولي لمدة خمسة أيام، ويدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ صدوره وفق شروط معينة.

 

وأضاف "المرعول" أن وزارة الداخلية تُهيب بالمواطنين بمراعاة أنظمة الدولة التي يرغبون السفر إليها وإتباع التعليمات والأنظمة.

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