مقاتلات بريطانية تعترض طائرة ركاب بسبب "سلوك مسافر"

أ ف ب اعلن سلاح الجو الملكي البريطاني أن مقاتلاته اعترضت طائرة ركاب باكستانية متجهة إلى مطار هيثرو اللندني لوجود «راكب مثير للاضطراب» على متنها وأمرتها بتغيير وجهتها إلى مطار ستانستد شمال العاصمة حيث حطت بسلام.
وقال سلاح الجو الملكي البريطاني انه «جرى اعتراض الطائرة ومواكبتها إلى حين هبوطها بسلام في مطار ستانستد». ومطار ستانستد الواقع شمال لندن هو أحد خمسة مطارات تخدم العاصمة البريطانية ولكنه كذلك المطار المخصص لحالات الطوارئ إذ أن قسماً من مدرجه يقع بعيدًا عن المطار معد خصيصاً للحالات الطارئة. من جهتها أوضحت الشرطة المحلية أن اعتراض الطائرة الباكستانية تم اثر «معلومات عن وجود راكب مثير للاضطراب على متنها»، مؤكدة أن الحادث لا يندرج في اطار محاولة خطف أو عمل إرهابي.
وقالت متحدث باسم الشرطة إن «الطائرة جاثمة حالياً على ارض المطار والتحقيق جار». من جهته قال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إن طائرة الرحلة بي كي-757 اقلعت من لاهور في باكستان متجهة إلى مطار هيثرو، وقد تم اعتراضها بعدما تم ابلاغ السلطات البريطانية بواسطة «اتصال هاتفي من مجهول عن وجود تهديد أمني غامض على متن الطائرة». وأضاف أن «اجراءات التفتيش الأمنية جارية، والركاب جميعاً هم بأمان». وبحسب شرطة لندن فإن راكباً كان مقررًا أن يعتقل عند هبوط الطائرة في مطار هيثرو تم اعتقاله عند هبوطها في مطار ستانستد. ولم توضح الشرطة ما إذا كان هذا الراكب هو نفسه الذي استدعى وجوده على متن الطائرة تدخل المقاتلات الحربية.المزيد من أخبار المملكة المتحدة
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