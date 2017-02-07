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مواصلات

تصادم جسيم يودي بحياة 4 أشخاص وإصابة خامس في أبوظبي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 7 فبراير 2017
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تصادم جسيم يودي بحياة 4 أشخاص وإصابة خامس في أبوظبي

توفي أربعة اشخاص (ثلاثة أسيويين والرابع صومالي) وأصيب خامس بإصابة بليغة (سائق المركبة المتسببة) في حادث تصادم جسيم متقابل بين شاحنة ومركبة دبل كابينة على طريق حبشان بالمنطقة الغربية بأبوظبي.

 

وأفادت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث هو عدم التزام سائق المركبة المتسببة الصالون بخط السير والسير في الاتجاه المعاكس مما أدى صدمه الشاحنة.

 

 

ونقلا عن صحيفة البيان، أشار المقدم سهيل صياح المزروعي رئيس قسم الطرق الرئيسية في مرور ابوظبي بالمنطقة الغربية الي أنه وفور تلقي البلاغ قامت الدوريات المرورية في المنطقة الغربية بتخطيط الحادث والاشراف على حركة السير والمرور، كما قام اسعاف شرطة ابوظبي بنقل المصاب الى مستشفى مدينة زايد بالغربية لتقى العلاج اللازم.

 

 

ودعا المزروعي السائقين الي ضرورة الالتزام بخط السير وعدم السير في الاتجاه المعاكس لحركة السير والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافة كافية بين المركبات والتأكد من صلاحية إطارات مركباتهم واستخدام حزام الأمان، وحذرهم من السير في الاتجاه المعاكس مهما كانت الأسباب لافتا الي ان السير في الاتجاه المعاكس لحركة السير يعتبر مخالفة خطرة لقانون السير والمرور ويؤدئ الي وقوع حوادث جسيمة نتيجة لصدم المركبات القادمة من الاتجاهات المعاكسة.

 

 

وأكد المزروعي ان شرطة ابوظبي تواصل جهودها المكثفة على طريق " ابوظبي-السلع " في إطار الاولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر امنا من خلال تكثيف الرقابة المرورية على الطريق وزيادة الرادارات المتحركة والثابتة وتكثيف التوعية الميدانية من خلال نقاط التوعية المرورية على الطريق بما يسهم في خفض نسبة الحوادث المرورية والاصابات والوفيات الناتجة عنها.

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