"الذكور" سبب في 90 % من الحوادث المرورية القاتلة بدبي

رفض العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، فكرة أن النساء هن السبب وراء حوادث السير، مؤكداً أن الذكور جاءوا في مقدمة متسببي الحوادث المرورية القاتلة، بنسبة 89.77% بـ 1299حادثاً، أودت بحياة 186 شخصاً، منها 155 إصابات بالغة و723 متوسطة و922 بسيطة.

وذلك مقابل 126 حادثاً تسببت فيها نساء بنسبة 9% توفي نتيجتها 8 أشخاص، وأضاف أن 93.94% من إجمالي الوفيات التي تسببت فيها الحوادث المرورية تعود للرجال، وأن 4.04% تعود للنساء.

ووفق صحيفة الإتحاد، أشار إلى أن قيادة المرأة ليس قيادة «خوف»، وإنما أحياناً تسيء تقدير الأمور، بسبب انشغالها بأطفالها أو بإدارة عدة شؤون في وقت واحد عبر الهاتف ما يؤدي إلى عدم التركيز، وبالتالي وقوع حوادث، مستدركاً في الوقت نفسه أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على الذكور، موضحاً أن عدد الحوادث التي تسببت بها إناث بلغت 126 حادثاً، أسفرت عن 180 مصاباً، من بينهم 8 إصاباتهم بالغة و59 متوسطة و105 بسيطة، فيما سجلت 22 حادثاً قيدت ضد مجهول أسفرت عن 4 ضحايا و3 بالغة و5 متوسطة و13 بسيطة، من أصل 1447 حادثاً أسفرت عن 2191 إصابة تسببت بوفاة 198 خلال عام 2016.

وكشف أن عدد الحوادث التي ارتكبها الرجال، العام السابق 2015،بلغ 1354 حادثاً، نتجت عنها وفاة 152 شخصاً، وإصابة 1958 آخرين إصابات متفاوتة، مقابل 1375 حادثاً في 2014، نتجت عنها وفاة 164، وإصابة 1036 آخرين إصابات متفاوتة، فيما بلغت الوفيات الناتجة عن الحوادث التي ارتكبتها نساء 150 حادثاً، نتجت عنها 14 وفاة، مقابل 141 حادثاً نجمت عنها تسع وفيات في عام 2014.