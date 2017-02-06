تكنولوجيا متطورة لتسريع عملية الصعود إلى الطائرات في المبنى 2 بمطار دبي

أعلنت مطارات دبي استخدامها تكنولوجيا متطورة - هي الأولى من نوعها - لتعزيز تجربة المسافرين عبر مطار دبي الدولي تتمثل في نظام ذكي من شأنه تعزيز التنسيق بين الحافلات المستخدمة لنقل المسافرين إلى الطائرات انطلاقا من بوابات المغادرة في مبنى المسافرين.

ويعمل النظام الجديد على تعزيز الكفاءة من خلال ضمان الاستخدام الأقصى للحافلات ما يرفع من معدل المسافرين على رحلات الحافلات من 40 إلى ما يزيد عن 60 مسافرا كما يخفض عدد رحلات الحافلات بنسبة 20 في المائة ما يقلص بالتالي من حرق الوقود وانبعاث الغازات إضافة إلى تخفيف الازدحام خلال ذروة العمليات.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة برنامج " مطار دبي بلاس DXB plus" الذي تم تصميمه لرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 118 مليون مسافر بحلول العام 2023 بدون إضافة أي منشآت أو مبان.

وقال برايان تومسون نائب الرئيس الأول لشؤون التطوير في مؤسسة مطارات دبي إن مطار دبي يعد الأول بالعالم في تطوير هذه التكنولوجيا، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هذه التكنولوجيا واستخدامها بهذه الطريقة.

وأوضح أن هذا النظام غير قابل للفشل إذ يؤمن حلا مؤتمتا بالكامل لتنسيق جداول وحركة الحافلات على أرضية المطار، ما يخفض بالتالي من زمن الانتظار بالنسبة للمسافرين المغادرين.

وقال تومسون إن "مبادرات برنامج "مطار دبي بلاس" تتماشى مع توجهات الحكومة الذكية حيث تثبت أنه من الممكن تطبيق التكنولوجيا على أجزاء عديدة من أعمالنا لتعزيز تجربة المسافرين ورفع الكفاءة ومساعدتنا على زيادة القدرة الاستيعابية".