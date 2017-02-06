أمير سعودي يقر تحديد موقعي مطارين جديدين بمنطقة الرياض

أقر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض مؤخراً توصيات اللجنة المشكلة لتحديد وحجز موقعين لمطاري تجمع مراكز التنمية الشمالي وتجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي ضمن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي يوجه عملية التنمية بالمنطقة حتى العام 1445هـ.



ونقلت وسائل إعلام سعودية عن الهيئة العليا لتطوير الرياض إنه تم تحديد واختيار موقع لمطار تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي في موقع يخدم محافظات (الخرج ـ حوطة بني تميم ـ الأفلاج ـ الحريق) على طريق الرياض ـ حوطة بني تميم بمساحة 42 كم2.



وأضافت "الهيئة" أنه تم تحديد وحجز موقع لإنشاء مطار تجمع مراكز التنمية الشمالي الذي يضم محافظات (المجمعة ـ الزلفي ـ الغاط) في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة سدير للصناعة والأعمال بما يتوافق مع خطط واستراتيجيات المدينة والمخطط العام المعتمد لها بمساحة 24 كم2.

ويأتي تحديد موقعي المطارين الجديدين ضمن خطط وبرامج المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، التي تعمل على صياغة التوجهات المستقبلية للمنطقة في كافة قطاعاتها، ونشر التنمية وتوزيعها بشكل متوازن في مختلف أنحاء المنطقة، عبر تطوير البنية التحتية وتوزيع المرافق والخدمات وتعزيز قطاعات النقل في كافة أرجاء المنطقة، وإطلاق برامج عمل اقتصادية إقليمية تساهم في تنمية محافظات المنطقة وتطوير قدراتها التنافسية وفقاً لما تتمتع به كل محافظة من قدرات وإمكانات ومزايا نسبية.

ويبلغ عدد المطارات المدنية في السعودية 27 مطاراً.



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