أطول رحلة طيران في العالم تنطلق من الدوحة

انطلقت من الدوحة الأحد أطول رحلة طيران في العالم حيث من المفترض أن تجتاز الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية والمتوجهة الى مدينة اوكلاند في نيوزيلندا مسافة 14535 كلم ذهابا والمسافة نفسها إيابا.

ومن المتوقع أن تستغرق مدة رحلة الذهاب 16 ساعة و20 دقيقة، بينما ستبلغ مدة رحلة العودة 17 ساعة و30 دقيقة، بحسب موقع شركة الخطوط القطرية.

وأقلعت طائرة الرحلة رقم 920 عند الساعة 05,02 صباحا (02,02 ت غ) من الدوحة، على أن تهبط في اوكلاند عند الساعة 07,30 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (18,30 ت غ).

وحسب موقع فرانس 24، ستجتاز الطائرة القطرية وهي من طراز بوينغ 777 عشر مناطق زمنية وتمر فوق خمسة بلدان. وستكون هذه الرحلة الاطول في تاريخ الطيران المدني بحسب موقع "فلايت رادار 24".

ولم تعلن الخطوط القطرية عن أعداد ركاب الرحلة، لكن طاقم الطائرة مؤلف من 19 شخصا بينهم أربعة طيارين.

وفي اذار/مارس الماضي، أطلقت مجموعة "طيران الامارات" رحلة الطيران الأطول في حينها وكانت بين دبي واوكلاند أيضا حيث اجتازت الطائرة مسافة 14200 كلم ذهابا والمسافة نفسها ايابا.