الخطوط القطرية تسمح بمغادرة مواطني الدول المحظورة في أمريكا بعد حكم محكمة

(رويترز) - قالت متحدثة باسم شركة الخطوط الجوية القطرية لرويترز اليوم السبت إن الشركة ستمسح للركاب المحظور دخولهم الولايات المتحدة وفق أمر أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي باعتلاء الطائرات بعد أن أصدر قاض اتحادي أمس حكماً بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي.

وكان ترامب أصدر أمراً تنفيذياً يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي يعلق دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.