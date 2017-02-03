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مواصلات

الخطوط الجوية السعودية توقف وتقلص وجبات الطعام

أريبيان بزنس
الجمعة، 3 فبراير 2017
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الخطوط الجوية السعودية توقف وتقلص وجبات الطعام

بدأت الخطوط الجوية العربية السعودية -التي تديرها الدولة- منذ مطلع فبراير/شباط الجاري تطبيق مجموعة قرارات فيما يخص تموين الطائرات لكل من الركاب وطاقم غرفة قائد الطائرة منها قرار إيقاف وتقليص بعض الوجبات المقدمة سابقاً لطاقم الطائرة.

 

وقالت صحيفة "مكة" السعودية إنه وفقاً لتعميم الخطوط السعودية المرسل في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، فإن التغيرات ستشمل الوجبات المقدمة لركاب الدرجة السياحية.

 

التغييرات الأولى:

 

الوجبات المقدمة لركاب الدرجة السياحية (الخدمة الأولى والخدمة الثانية) الذين تكون رحلتهم من الساعة 12 مساء إلى 10 صباحاً ستتحول من وجبات ساخنة إلى وجبات الـ "سناك بوكس" التي قد تحتوي على (عصير، بسكوت، ساندوش) على رحلات الرياض إلى: روما، رانكفورت، ميلانو، جنيف، باريس، ميونخ، لندن. ورحلات جدة إلى مانشستر، مدريد، لندن، ميونخ، باريس، جنيف، فرانكفورت، ميلانو.

 

التغييرات الثانية:

 

إلغاء تقديم الساندوش والفواكه لطاقم القيادة في جميع الرحلات الداخلية بين المحطات الرئيسية التالية (جدة الرياض الدمام المدينة) 3 إلغاء الوجبات الساخنة لطاقم القيادة على جميع رحلات أوروبا التي تكون من الساعة 3 إلى الساعة 5:59.

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