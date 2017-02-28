مطالبة المقيمين في السعودية بوثائق بديلة تغرم شركات تأجير السيارات 500 ريال

حذرت هيئة النقل العام السعودية شركات تأجير السيارات في المملكة من غرامة مالية تصل إلى 500 ريال (134 دولار) في حال مطالبتها لعملاء غير السعوديين (المقيمين والزوّار الأجانب) بوثائق بديلة عن رخصة القيادة أو الإقامة أو جواز السفر عند تأجير أي سيارة.
وقالت صحيفة "عين اليوم" السعودية إن التحذير يأتي لأن "الوثائق الثلاث هي المعتمدة في نظام تأجير السيارات المعتمد لدى الهيئة",.
وأوصت "الهيئة" المقيمين والمواطنين بضرورة الاستفادة من خدمة البلاغات المجانية عبر الجوال على الشركات أو السيارات وغيره، حيث تتيح للمستفيد تسجيل بلاغ من خلال تطبيق الجوال أو الاتصال على مركز البلاغات على الرقم 983.المزيد من أخبار السعودية
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