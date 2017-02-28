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طيران الإمارات تختبر تكنولوجيا مبتكرة لإدارة رحلاتها في الظروف المناخية الشتوية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 فبراير 2017
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طيران الإمارات تختبر تكنولوجيا مبتكرة لإدارة رحلاتها في الظروف المناخية الشتوية

بدأت "طيران الإمارات" إجراء اختبارات ميدانية لتكنولوجيا مبتكرة تدعم اتخاذ قرارات تسهم في إدارة أفضل للعمليات والسلامة والبيئة في أجواء شهر الشتاء القاسية التي تتسبب في اضطراب الحركة الجوية.

 

وباشرت الناقلة بالتعاون مع شركة فيسالا المتخصصة في خدمات الرصد البيئية والصناعية ومقرها فنلندا اختبار نظام "تشك تايم" لاتخاذ القرار في الظروف المناخية الشتوية والمستخدم في كل من كوبنهاغن وشيكاغو.

 

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يستخدم نظام "تشك تايم" القياسات الفورية التي تسجلها أجهزة استشعار دقيقة لعوامل مناخية عدة مثل درجة الحرارة وسرعة الرياح وطبيعة الأمطار للمساعدة على التقدير الدقيق لتأثير الظروف الجوية ومدى فعالية سوائل المضادة والمزيلة للجليد على الطائرات ومن ثم نقل النتائج إلى الطيارين عبر نظام " ACARS " الموجود على متن الطائرة.

 

 

ويعد النظام بديلا لإجراءات يدوية يقوم بها الطيارون باستخدام جداول مسبقة ورسوم بيانية ومراقبة الأحوال الجوية لتقدير كمية سوائل منع أو إزالة الجليد المطلوبة والحالات المناخية التي توجب عدم الإقلاع.

 

 

وسيتمكن طيارو الإمارات من خلال استخدام تكنولوجيا آلية ودقيقة لاتخاذ القرارات بدلا عن الإجراءات اليدوية التي تتطلب وقتا لتقدير كمية سوائل منع وإزالة الجليد المطلوبة مع التركيز بصورة أفضل على جوانب أساسية أخرى تتعلق بالسلامة والعمليات الجوية عند التحضير للإقلاع في أحوال جوية سيئة.

 

 

وتم اختيار كوبنهاغن وشيكاغو لتقييم نظام " تشك تايم " نظرا لصعوبة الأحوال الجوية فيهما شتاء بالإضافة إلى ذلك تستخدم طيران الإمارات طائرات الإيرباص A380 وطائرات البوينج 777 لخدمة كلتا الوجهتين بشكل دائم ما يتيح لها الحصول على نتائج وخبرات حول أداء نظام دعم القرار "تشك تايم" في فصل الشتاء على جميع طائرات الأسطول.

 

 

وستستخدم طيران الإمارات خلال الاختبارات الأولية نظام "تشك تايم" إلى جانب الإجراءات اليدوية المتبعة حاليا للتحقق من جدوى النتائج.

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