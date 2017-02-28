المرور السعودي: 150 ريالاً مخالفة من لا يحمل بطاقة التأمين والفحص

أكد مسؤول في الإدارة العامة للمرور السعودي أن دوريات المرور ستطلب من سائقي المركبات في نقاط التفتيش تقديم أوراق الفحص الدوري للمركبة إضافة إلى بطاقة التأمين.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان "إن عدم حمل وثيقة تأمين السيارة يعتبر مخالفة من الفئة الرابعة في جدول المخالفات المرورية وقيمة الغرامة 100 ريال (27 دولاراً) كحد أدنى و150 ريالاً (40 دولاراً) كحد أعلى".

ونبه "الربيعان" إلى أن عدم تقديم المركبة للفحص الدوري الفني، يعد من مخالفات الفئة الثالثة في جدول المخالفات المرورية، وقيمة الغرامة 150 ريالا كحد أدنى و300 كحد أعلى.

وأكد أن ما يشاع حول تسجيل مخالفة لعدم وجود طفاية حريق بالمركبة، غير صحيح، "لا يوجد مسمى لذلك في جدول المخالفات".