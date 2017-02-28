المرور السعودي: 150 ريالاً مخالفة من لا يحمل بطاقة التأمين والفحص

أكد مسؤول في الإدارة العامة للمرور السعودي أن دوريات المرور ستطلب من سائقي المركبات في نقاط التفتيش تقديم أوراق الفحص الدوري للمركبة إضافة إلى بطاقة التأمين.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان "إن عدم حمل وثيقة تأمين السيارة يعتبر مخالفة من الفئة الرابعة في جدول المخالفات المرورية وقيمة الغرامة 100 ريال (27 دولاراً) كحد أدنى و150 ريالاً (40 دولاراً) كحد أعلى".
ونبه "الربيعان" إلى أن عدم تقديم المركبة للفحص الدوري الفني، يعد من مخالفات الفئة الثالثة في جدول المخالفات المرورية، وقيمة الغرامة 150 ريالا كحد أدنى و300 كحد أعلى.
وأكد أن ما يشاع حول تسجيل مخالفة لعدم وجود طفاية حريق بالمركبة، غير صحيح، "لا يوجد مسمى لذلك في جدول المخالفات".
المزيد من أخبار السعودية
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
اقوى العرب تحت سن 40 عاما - 36 - شاكر خزعل | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
السعودية : مشروع "الجسر البري" بين الرياض وجدة المتعثر يعود إلى الواجهة | مواصلات | أريبيان بزنس
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
السعودية : مشروع "الجسر البري" بين الرياض وجدة المتعثر يعود إلى الواجهة | مواصلات | أريبيان بزنس
ما هي الـ 12 مخالفة القاضية بإبعاد الوافدين من السعودية؟ | أريبيان بزنس
بالصور : وصول أولى عربات "قطار الرياض" للمسار البرتقالي | مواصلات | أريبيان بزنس