الحكم بالسجن مدى الحياة على شابين تورطا في سباق شوارع في برلين

وكالات: قضت محكمة بالعاصمة الألمانية برلين الاثنين، بالسجن مدى الحياة على متهمين قاما بسباق سيارات غير قانوني في تقليد لفيلم فاست أند فيوريوس، وتسببا في مقتل رجل.

ولفتت صحيفة بيلد إن صدمة اعتلت وجه أحد المتهمين واسمه حمدي Hamdi H.



وتسبب الشابان، "28 " و"25" عاماً، في حادث خطير بالقرب من متجر ليلة الأول من فبراير 2016، وصدم أحدهما سيارة جيب، ما أسفرعن وفاة سائقها البالغ من العمر 69 عاماً.

وقاد الاثنين سيارتيهما بسرعات وصل إلى 160 كم بالساعة في شارع للتسوق ووصفت خبيرة نفسية خلال جلسة المحاكمة حالة أحد الرجلين بأنه شعر بالغرور أثناء القيادة، موضحة أنه كان يهدف للفوز بالسباق وإرضاء غروره، دون اعتبار لما اقترفه من جرائم في مسعاه.