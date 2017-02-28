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مقتل شخص وإصابة أربعة بعد سقوط طائرة صغيرة على منزل في كاليفورنيا

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 فبراير 2017
مقتل شخص وإصابة أربعة بعد سقوط طائرة صغيرة على منزل في كاليفورنيا

لوس أنجليس 28 فبراير شباط (رويترز) - قالت وسائل إعلام محلية إن شخصا قتل وأصيب أربعة بعد سقوط طائرة صغيرة على منطقة سكنية قرب مطار في ريفرسايد بولاية كاليفورنيا مما تسبب في تدمير منزل وإضرام النار في عدة منازل أخرى يوم الاثنين.

وأظهرت لقطات بثها تلفزيون (كيه.إيه.بي.سي) من الموقع رجال الإطفاء وهم يغطون ما بدا أنها جثة ويصبون الماء على المنزل في ريفرسايد على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشرق من لوس أنجليس.

وقالت صحيفة ريفرسايد برس إنتربرايز نقلا عن مسؤولين بأجهزة الإطفاءإن شخصا قتل وأصيب أربعة.

وقال إيان جريجور المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادي إن طائرة من النوع سيسنا 310 تحطمت في ظروف غير معلومة على بعد نحو كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مطار بلدية ريفرسايد.

وأضاف أنها تحطمت بعد قليل من إقلاعها من المطار متجهة إلى شمال كاليفورنيا.

ولم يتضح على الفور كم عدد من كانوا على متن الطائرة عند إقلاعها. وتشير مواقع إلكترونية للطيران إلى أن هذا النوع من الطائرات يمكنه أن يحمل ستة أشخاص.

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