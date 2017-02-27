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مواصلات

أسعار مخفضة للطلاب والعائلات والمستخدمين اليوميين على متن الخطوط السعودية

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 فبراير 2017
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أسعار مخفضة للطلاب والعائلات والمستخدمين اليوميين على متن الخطوط السعودية

تعتزم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تقديم عروض وأسعار خاصة (مخفضة) للطلاب والعائلات ومستخدمي القطار بشكل يومي.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن رميح الرميح المشرف على شركة "سار" إن الأسعار الرسمية لا توازي التكلفة التشغيلية للقطار.

 

وانطلقت أولى الرحلات الرسمية لقطار "سار" للركاب في مرحلته الأولى من الرياض إلى القصيم (وبالعكس) اليوم الأحد.

 

وقدمت "سار" عرضاً مخفضاً لأسعار التذاكر خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير/شباط إلى الأول من أبريل/نيسان المقبل، حيث يبلغ سعر التذكرة على جميع الدرجات وجميع الوجهات والرحلات 40 ريالاً للكبار، و20 ريالاً للصغار، و4 ريالات للرضع، بينما تتعدل الأسعار إلى مستوياتها المعتمدة اعتباراً من يوم 2 أبريل/نيسان المقبل.

 

 

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