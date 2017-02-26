السعودية: تقديم التأمين الإلزامي على المركبات وتأمين السفر دون تمييز السن

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) أن على شركات التأمين كافة الحاصلة على موافقة المؤسسة تقديم "عروض أسعار عادلة" مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها دون النظر إلى عامل "السن".

وطالبت مؤسسة النقد العربي وفق ما ذكرته على موقعها الرسمي أنه يتوجب على شركات التأمين إعطاء التغطية التأمينية لطالبها، طالما أن السائق يحمل رخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور.

وفي حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي هذه التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب رفض تقديمها ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق.

وأكدت مؤسسة النقد أن على شركات التأمين كافة الحاصلة على موافقة من المؤسسة على تقديم منتج تأمين السفر، أن عليها تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية.

وفي حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وواضح وألا يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية.

وأوضحت المؤسسة أنها ستتخذ الإجراءات كافة لضمان حصول طالبي التغطيات التأمينية على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استناداً إلى المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين.