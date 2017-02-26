دبي: بدء تنفيذ تطبيق "كريم" لخدمة الحجز الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بدء تقديم خدمة حجز مركبات الأجرة في الإمارة من خلال تطبيق "كريم" والتي يبلغ عددها نحو 10 آلاف مركبة تقوم بتشغيلها 6 شركات امتياز في الإمارة وذلك في إطار مبادرة المدينة الذكية وقانون البيانات المفتوحة التي وجهت به حكومة دبي.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها هذه الخدمة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أصبح بإمكان المتعاملين حجز المركبة، وتتبعها بشكل حي، ومعرفة تفاصيل حجوزاتهم.

وقال عادل شاكري مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة إن بدء سريان خدمة حجز مركبات الأجرة عن طريق تطبيق "كريم"، يأتي في إطار تعزيز مبادرة المدينة الذكية، وقانون البيانات المفتوحة في إمارة دبي، وتجسيد إستراتيجية الهيئة بتحقيق السعادة للسكان، وتقديم خدمات متميزة للسياح، وتعزيز تجربة المتعاملين على أرض دبي، خاصة في توفير ما يقارب 10 آلاف مركبة أجرة تتولى تشغيلها 6 شركات امتياز.

وأوضح أنه قد تم من قبل توقيع اتفاقية مع شركة "كريم" لتقديم خدمة حجز مركبات الليموزين والتي يبلغ عددها 4700 مركبة، فيما بدأ حالياً تنفيذ الشق الثاني من الاتفاقية والخاص بخدمة حجز مركبات الأجرة.

وأضاف إن هيئة الطرق والمواصلات وفرت لمستخدمي مركبات الأجرة في دبي عدة وسائل لحجز مركبة أجرة، منها مركز الحجز والتوزيع 04-2080808، وتطبيق التاكسي الذكي، وتطبيق RTA Dubai. وكلها تعمل بجانب تطبيق "كريم"، مؤكداً أن تفعيل خدمة حجز مركبات الأجرة من خلال تطبيق "كريم"، يعزز مشروع المنصة المتكاملة للنقل في إمارة دبي الذي تنفذه الهيئة حالياً، مما يدعم تسريع البنية التحتية التكنولوجية ذات الصلة بالحجز الإلكتروني للتنقل.

وقال إن تقديم خدمة حجز مركبات الأجرة عبر تطبيق "كريم" سوف يسهم في تعزيز دور هيئة الطرق والمواصلات لدعم توجهات حكومتنا الرشيدة نحو التنقل الذكي وجعله أحد المرتكزات في مبادرة المدينة الذكية، لتحقيق راحة السكان ورفاهيتهم في إمارة دبي.

ومن جانبه، قال باسل النحلاوي، نائب رئيس تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية لشركة كريم "اليوم نضيف إنجازاً جديداً إلى خدمات حجز سيارات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني على المستوى العالمي، وإن شركة"كريم" ساهمت جنباً إلى جنب مع هيئة الطرق والمواصلات، في تقديم طريقة رائدة ومبتكرة التنقل من خلال إنشاء أول شراكة بين هيئة حكومية وتطبيق إلكتروني لحجز سيارات الأجرة، بهدف تعزيز خدمات النقل والمواصلات".

وأضاف "أن دبي- كمركز عالمي رائد في مجال الابتكار- توفر بيئة مثالية لتكون في مقدمة المدن العالمية في اعتماد هذا النهج الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل، وأن الشراكة بين (كريم) والهيئة تـُعد منصة قادرة على صنع التغيير وتوفير فرص أكثر سهولة وملاءمة للتنقل، وهو ما يتماشى مع مهمة كريم المتمثلة في تسهيل حياة الناس".