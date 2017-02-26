Arabian business
مواصلات

السعودية توافق على خصخصة مطار الملك فهد الدولي

أريبيان بزنس
الأحد، 26 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية توافق على خصخصة مطار الملك فهد الدولي

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد أنه مجلس الوزراء وافق على البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

 

وأضافت صحيفة "الوطن" اليومية أن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرق المملكة إلى شركة إضافة إلى إقرار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

 

وتسعى المملكة العربية السعودية لخصخصة 11 مطاراً داخل المملكة حتى العام 2020، وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد كشفت في أواخر 2015 عن خطط الخصخصة التي تشمل خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وخصخصة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، بالإضافة إلى خصخصة مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

 

ومن المقرر أن تجري خصخصة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة -وهو المطار الأكثر انشغالاً في المملكة- في الربع الثاني من 2017، وسيتبع ذلك مطار الملك فهد الدولي في الدمام في الربع الثالث من العام ذاته بحسب ما صرح به مسؤولون في وقت سابق.

 

ويأتي ذلك مع سعي السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- إلى إيجاد سبل لدعم مالية البلاد بعد هبوط أسعار النفط منذ 2014.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

خطة سعودية لخصخصة 11 مطاراً كمرحلة أولى حتى العام 2020

هيئة الطيران المدني السعودية: خصخصة المطارات مفتوحة للأجانب

السعودية تنوي خصخصة مطاري جدة والدمام في 2017

الطيران المدني يعلن الجدول الزمني لخصخصة المطارات ويعتمد الناقلات الجوية الداخلية للعام الجديد

تعليقات

المزيد في مواصلات

إزالة 3626 عقار لصالح طريق الملك عبدالعزيز بمكة

دبي: حادث اصطدام بين عدة مركبات على شارع الشيخ زايد

الإمارات بين الدول الأقل هدراً للوقت في ساعات الذروة

أبوظبي: تجديد المركبة بدون ربطها بدفع كافة المخالفات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

رجل يدهس مشاة في ألمانيا وإصابة المتسبب

الكويت ربما تدفع 60 ألف دولار في حفل بفندق ترامب في واشنطن

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »