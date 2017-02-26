السعودية توافق على خصخصة مطار الملك فهد الدولي

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد أنه مجلس الوزراء وافق على البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت صحيفة "الوطن" اليومية أن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرق المملكة إلى شركة إضافة إلى إقرار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وتسعى المملكة العربية السعودية لخصخصة 11 مطاراً داخل المملكة حتى العام 2020، وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد كشفت في أواخر 2015 عن خطط الخصخصة التي تشمل خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وخصخصة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، بالإضافة إلى خصخصة مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

ومن المقرر أن تجري خصخصة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة -وهو المطار الأكثر انشغالاً في المملكة- في الربع الثاني من 2017، وسيتبع ذلك مطار الملك فهد الدولي في الدمام في الربع الثالث من العام ذاته بحسب ما صرح به مسؤولون في وقت سابق.

ويأتي ذلك مع سعي السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- إلى إيجاد سبل لدعم مالية البلاد بعد هبوط أسعار النفط منذ 2014.