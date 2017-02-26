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مواصلات

إزالة 3626 عقار لصالح طريق الملك عبدالعزيز بمكة

أريبيان بزنس
الأحد، 26 فبراير 2017
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إزالة 3626 عقار لصالح طريق الملك عبدالعزيز بمكة

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد أنه تم إزالة 3626 عقار لأجل مشروع طريق الملك عبدالعزيز في مدينة مكة المكرمة السعودية.

 

وأضافت صحيفة "الوطن" اليومية أن مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير خالد الفيصل وصف مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بالمهم، كونه سيشكل أحد المعالم العصرية للعاصمة المقدسة، كما أنه بعد الانتهاء من تنفيذه سيحدث تحولا شاملا في النقل بمدنية مكة المكرمة.

 

ويخترق مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي لشارع أم القرى خمسة أحياء عشوائية هي الرصيفة، الطندباوي، الزهارين، الهنداوية وجبل غراب، وتمت لأجل تنفيذه إزالة 3626 عقاراً.

 

وسيسهم طريق الملك عبدالعزيز الموازي لشارع أم القرى في تسهيل حركة النقل من وإلى المسجد الحرام عبر البوابة الرئيسية لمكة المكرمة، فضلاً عن مساهمته في تفتيت البؤر العشوائية في المناطق التي سيخترقها، وفي مقدمتها حي الزهارين والمنصور وجبل غراب ودحلة الرشيد، كما سيوفر المشروع العديد من الفنادق والممرات والمصليات على درجة عالية من الجودة والتصميم الجديد، فيما يجري تنفيّذ الطريق على ثلاث مراحل.

 

وقالت الصحيفة إنه بحسب الشركات المنفذة للمشروع الذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، فإن العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد له، وسيتم الانتهاء من المشروع نهاية العام 2019.

 

وأشار العرض الذي قّدم لأمير المنطقة إلى أنه يجري حاليا إعداد المخططات التنفيذية والتفصيلية لكل عنصر من عناصر المشروع، فيما تقوم الشركة المنفذة بإعداد تصاميم محطات وأنفاق المترو، وذلك لإنجازها بشكل عاجل بغية البدء في تنفيذها.

 

وأوضح العرض أنه تم البدء أيضاً في أعمال التطوير والتنفيذ لمشروع طريق الملك عبد العزيز، حيث تم التعاقد مع عدة شركات لتصميم وتنفيذ ممر المشاة الرئيسي بعرض 60 متراً، وطريقي السيارات الشمالي والجنوبي، إضافة إلى جسور أعلى منسوب الدائري الأول والثاني و الثالث وشارع عبدالله عريف وشارع المنصور.

 

وبدأت الشركات أيضاً في تصميم مواقف للسيارات تحت منسوب ممر المشاة، ومواقف حافلات النقل العام، ونفق المترو بطول 7.2 كيلومترات، إضافة إلى ثلاث محطات للمترو، وساحة مسجد الملك عبدالله ومواقف السيارات تحت المسجد وشبكات الخدمات.

 

 

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