دبي: حادث اصطدام بين عدة مركبات على شارع الشيخ زايد

حذرت شرطة دبي من ازدحام مروري ناتج عن حادث اصطدام بين عدة مركبات على شارع الشيخ زايد مقابل الحبتور سيتي بالإتجاه إلى أبوظبي، وطالبت قائدي السيارات بأخذ الحيطة والحذر مع سقوط الأمطار والطرقات الزلقة.

وكانت طرقات دبي قد شهدت الأسيبوع الماضي 1163 حادثا مروريا وقعوا في مناطق متفرقة بإمارة دبي، يومي الجمعة 17 فبراير والسبت 18، وتلقت الإدارة في الفترة ذاتها 15ألفا و308 مكالمات.





وناشد وقتها المقدم تركي عبد الرحمن بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات، جميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الطقس، وقيادة المركبات بهدوء وحذر، وتفادي السرعة نظرا لتعرض البلاد لرياح وعواصف قوية وهو ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة ووقوع حوادث.

وطالب المقدم بن فارس جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون طرقنا آمنة، والتأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.