الإمارات بين الدول الأقل هدراً للوقت في ساعات الذروة

جاءت الإمارات بين الدول الأقل زحاماً في حركة المرور على مؤشر شركة «إنريكس» للأبحاث لعام 2016، حيث احتلت المرتبة 20 من أصل 38 دولة.

وكشفت الدراسة، التي شملت أكثر من ألف مدينة موزعة في تلك الدول، عن أن متوسط عدد الساعات التي يقضيها السائقون في زحمة المرور خلال أوقات الذروة في دولة الإمارات أقل من تلك التي يقضيها السائقون في لندن ونيويورك.

وحسب صحيفة الخليج، تختلف ساعات الذروة في المدن تبعاً لطبيعة البنى الأساسية والشوارع التي تضيق في المدن القديمة، حيث استفادت مدن الإمارات من البنى الأساسية والطرق السريعة في انخفاض متوسط عدد ساعات الزحام المروري وانخفاض متوسط الهدر فيها.

وحصلت الإمارات على 5.9% على مؤشر الزحام المروري لشركة «إنريكس» الذي تصدرته تايلاند بحصولها على 10.6%، في حين حصلت الولايات المتحدة على 7.4%.

ويتناول بحث الزحام المروري الذي تجريه «إنريكس» سنوياً مجموعة من العناصر تشمل الوقت الذي يقضيه السائقون في الوصول إلى أعمالهم في ساعات الذروة، وتكاليف الزحام المروري على الفرد وعلى المدينة أيضاً. وتحسب التكلفة من حيث كمية الوقود والاستهلاك في السيارة ووقت السائقين.

وترتفع حصة الدولة من الزحام كلما كانت مدنها أكبر حجماً وعدد سكانها أكثر، حيث تصدرت الدول المتقدمة المؤشر.