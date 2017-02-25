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مواصلات

أبوظبي: تجديد المركبة بدون ربطها بدفع كافة المخالفات

أريبيان بزنس
السبت، 25 فبراير 2017
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أبوظبي: تجديد المركبة بدون ربطها بدفع كافة المخالفات

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة جديدة لتسهيل قيود تسديد المخالفات المرورية للسائقين من خلال عدم ربط تجديد ترخيص المركبات بدفع كافة المخالفات المرورية المسجلة على الرمز المروري وذلك في حالة وجود أكثر من مركبة مسجلة على السائق والسماح للسائقين بدفع المخالفات المرورية للمركبة المراد تجديد ترخيصها من دون ربط ذلك بتسديد المخالفات المرورية  لكافة  المركبات الموجودة في سجلهم المروري.

 

 

وأكد العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن تلك المبادرة تصب في الجهود الهادفة الي تشجيع السائقين الذين يملكون في سجلهم المروري أكثر من مركبة على الالتزام بقانون السير والمرور ودفع القيود المالية المترتبة على مخالفاتهم المرورية وتمكينهم من تجديد ترخيص مركباتهم بعد فحصها فنيا والتأكد من سلامتها والذي يعتبر من الشروط القانونية للسماح للمركبات بالسير على الطرقات كما انه يساهم في توفير السلامة المرورية على الطرق.

 

 

وحسب وكالة أنباء الإماراتن أشار الظاهري الى ان مبادرة عدم ربط دفع المخالفات المرورية للمركبات بالمخالفات المسجلة على الرمز المروري يعزز من جهود السلامة المرورية كما انها تعتبر خطوة مهمة ودافعاً للسائقين لمراجعة سلوكياتهم المرورية والتقيد والالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم في المقام الأول.

 

 

ودعا مدير عام العمليات المركزية السائقين الى الاستفادة من المبادرة التي أطلقتها شرطة ابوظبي في إطار حرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين وتخفيف الأعباء المترتبة على تسديد المخالفات المرورية التي ارتكبوها وتشجيعهم على التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية التي وضعت لمصلحتهم.

 

 

موضحا أن إجراء تلك الخدمة متوفر من خلال تطبيق خدمات شرطة أبوظبي الذكية في الهواتف المتحركة او الموقع الالكتروني او على أجهزة سهل وطلب تجديد ملكية المركبة بعد اجراء التأمين ودفع الرسوم من خلال خطوات بسيطة وبطريقة سريعة وسهلة.

 

 

 وأشار الى أن تجديد ترخيص المركبات من الإجراءات القانونية المهمة للسماح للمركبات بالسير وذلك بعد اجراء الفحص الفني الشامل على تلك المركبات ومدى مطابقتها للاشتراطات القانونية لصلاحيتها وكشف العيوب الفنية فيها ومن ثم السماح لها بالسير على الطرق الأمر الذي من شأنه المساهمة في تأمين السلامة حفاظاً على أرواح السائقين ومستخدمي الطرق.

 

 

وحث العميد علي خلفان الظاهري قائدي المركبات على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب المخالفات التي يكون من نتائجها السلبية وقوع الحوادث المرورية التي تنتج عنها وفيات واصابات بليغة ،مؤكدا أن شرطة أبوظبي تهدف من خلال إجراءاتها المختلفة الى توفير السلامة المرورية للسائقين ووقايتهم من مخاطر الحوادث المرورية التي يتعرضون لها على الطريق.

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