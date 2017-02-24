من الرياض إلى القصيم ..الأحد انطلاق القطار في أولى رحلاته

تنطلق بعد غد الاحد المرحلة الأولى من تشغيل قطار الشمال" والتي ستكون بواقع رحلتين يومية الأولى تنطلق من الرياض عبر محطة شركة "سار" الواقعة جنوب شرق مطار الملك خالد الدولي على طريق الثمامة.

وذلك عند الساعة 10.00 صباحاً وصولاً إلى المجمعة عند الساعة 11.19 صباحاً، ثم تتوقف الرحلة لمدة 10 دقائق، لتنطلق بعدها عند الساعة 11.29 صباحاً من المجمعة وصولاً إلى القصيم عند الساعة 12.31 مساء.

ووفق صحيفة الرياض، سوف تنطلق الرحلات من القصيم عند الساعة 03:00 عصراً وصولاً إلى المجمعة عند الساعة 04:02 عصراً، لتغادر بعدها الرحلة عند الساعة 04:12 عصراً وصولاً إلى الرياض عند الساعة 05:31 مساءً، وبلغت قيمة تذكرة الدرجة الاقتصادية من الرياض إلى المجمعة 70 ريالا للكبار و35 ريالا للأطفال، فيما تبلغ قيمة تذكرة درجة الأعمال 190 ريالا للكبار و125 للأطفال، فيما بلغت قيمة تذكرة المجمعة - القصيم للدرجة الاقتصادية 60 ريالا والأطفال 30ريالا، فيما بلغت قيمة تذكرة درجة الأعمال للكبار 160 ريالا والأطفال 105 ريالات، فيما بلغت قيمة تذكرة الرياض - القصيم للدرجة الاقتصادية 120 ريالا للكبار و60 ريالا للأطفال، فيما بلغت قيمة تذكرة درجة الأعمال للكبار 350 ريالا وللأطفال 230 ريالا".

وستطرح الشركة تذاكر شهرها الأول على جميع الرحلات بأسعار رمزية مشاركة مع أفراد المجتمع بهذه الاحتفالية وتشجيعهم لتجربة الخدمة، حيث سيكون سعر التذكرة للرحلة بالاتجاه الواحد خلال هذه الفترة 40 ريالا للكبار و20 ريالا للأطفال.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم خلال المرحلة الثانية بزيادة عدد رحلاتها بشكل تدريجي، كما ستدخل المحطات الثلاث الأخرى في كل من حائل والجوف والقريات إلى الخدمة تدريجياً، إلى أن تصل طاقتها التشغيلية لثلاث رحلات صباحية يومياً ورحلة أخرى ليلية للمسافات الطويلة باتجاه شمال المملكة.