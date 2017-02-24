"الفابت" تتهم "أوبر" بسرقة تكنولوجيا خاصة بها وتطالب بتعويضات

رفعت شركة "وايمو" (غوغل كار سابقا) التابعة لعملاق الانترنت الاميركي "الفابت" والمتخصصة بالسيارات الذاتية القيادة، شكوى الخميس ضد "اوبر" وفرعها للشاحنات المستقلة "اوتو" بتهمة سرقة بعض تكنولوجياتها.

وجاء في الشكوى التي رفعت الى محكمة في سان فرانسيسكو (غرب الولايات المتحدة) واطلعت عليها وكالة فرانس برس "أخذت اوتو واوبر الملكية الفكرية لـ وايمو لكي تتجنبا المخاطر وتوفرا الوقت والنفقات المرتبطة بتطوير تكنولوجيات خاصة بهما".

وووفق موقع فرانس 24، أضافت الشكوى "في النهاية درت هذه السرقة أكثر من نصف مليار دولار على موظفي اوتو وسمحت لـ اوبر بإحياء برنامج معطل وذلك على حساب وايمو".

وتلاحق "وايمو"، "اوتو" و"اوبر" بتهمة سرقة أسرار صناعية وانتهاك براءة اختراع. وتطالب الشركة بمحاكمة أمام هيئة محلفين لمنع استخدام هذه التكنولوجيات فضلا عن تعويضات لم تحدد قيمتها.

ويشمل الخلاف خصوصا مجسات ليزر معروفة باسم "ليدار" تسمح للاليات ب"رؤية" السيارات والمارة وكل العوائق الاخرى حولها. وتقول "وايمو" أنها استثمرت في هذا المجال "عشرات ملايين الدولارات وعشرات آلاف ساعات الخبرة الهندسية".

وقالت "وايمو" انها اكتشفت الامر بعدما تلقت خطأ رسالة الكترونية من شركة من الباطن. وجاء في الشكوى أن الرسالة تضمنت مخططات دوائر مطبوعة لـ"اوبر"، "تشبه بشكل ملفت تصاميمها الخاصة السرية جدا".

وكان انطوني ليفاندوفسكي الذي يشرف راهنا على جهود "اوبر" في مجال السيارات الذاتية القيادة، عمل حتى مطلع العام 2016 على مشروع هذه السيارات لدى "الفابت" قبل أن يؤسس شركته الناشئة "اوتو" التي تعمل على برمجيات قيادة ذاتية موجهة للشاحنات وقد اشترتها "اوبر" سريعا.

وأكدت "وايمو" أن لديها أدلة أن ليفاندوفسكي حمل بطريقة غير قانونية قبل مغادرته الشركة، أكثر من 14 ألف ملف سري وأن موظفين اخرين في المجموعة قاموا بالشيء نفسه قبل الانضمام الى شركته الجديدة.