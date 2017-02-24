تصميم جديد للصالون الجوي على طائرات الإمارات A380

أعلنت طيران الإمارات عزمها إطلاق منتجات جديدة وإدخال وتحسينات على مقصورات أسطولها من طائرات إيرباص A380 بوينغ 777 خلال عام 2017. ويتضمن برنامج تطوير المقصورات الذي يتكلف عدة ملايين من الدولارات تصميماً جديداً للصالون الجوي على متن طائرات إيرباص A380 العملاقة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: يحظى الصالون الجوي لطائرة إيرباص A380 بإقبال كبير من عملائنا، وبات علامة بارزة يتميز بها هذا الأسطول كونه يوفّر للمسافرين، خصوصاً خلال الرحلات الطويلة، إمكانية الاسترخاء والتواصل مع الآخرين ضمن مساحة مريحة وتتسم بالفخامة.

وأضاف، وفقا لصحيفة البيان: خضع الصالون الجوي على طائراتنا إيرباص A380 منذ أطلقناه كمنتج مبتكر في عام 2008 لتحسينات طفيفة متواصلة ومواكبة لمتطلبات وملاحظات العملاء لزيادة مساحته لتعزيز إمكانية تواصلهم مع بعضهم البعض.

واستوحينا في أحدث تطوير قمنا به للصالون الجوي من مقصورات اليخوت الخاصة، وأضفنا لمساتنا لنتمكن من توسيع منطقة الجلوس وجعلها أكثر خصوصية ما يتيح للمسافرين إمكانية التواصل والاستمتاع بخدماتنا بصورة أفضل.

وتعتزم طيران الإمارات كشف النقاب عن الصالون الجوي الجديد لطائرة الإيرباص A380 في جناح «طيران الإمارات- إمكانيات بلا حدود» خلال مشاركتها في «بورصة برلين السياحية»، المعرض الأكبر عالمياً في صناعة السياحة والسفر. ويجري حالياً تركيب الصالون الجوي بحلته الجديدة على إحدى الطائرات الجديدة من هذا الطراز، التي ستدخل الخدمة في يوليو 2017.





وسيتيح الصالون الجوي الجديد لطائرة إيرباص A380 مساحة أكبر للجلوس ومقاعد إضافية قريبة من النوافذ على جانبي المنضدة المركزية التي ستحافظ على شكلها الدائري. وستحتوي كل واحدة من مناطق الجلوس على طاولة ونافذة توفر إطلالة خارجية. ويستوعب الصالون الجوي 26 شخصاً براحة تامة بحيث يمكن لـ8 منهم الجلوس.

ويوفر التصميم الجديد مزيداً من الراحة والهدوء لرواده. وسيتم استخدام ألوان البيج الفاتحة والخشب الداكن اللامع والمقلم في منطقة الجلوس الخاصة بالمقصورة والصالون.

وتعتزم طيران الإمارات أيضاً تزويد طائرات A380 بستائر عازلة للصوت لعزل الصالون الجوي عن المقصورات الأخرى، كما ستضفي عليه المزيد من خيارات الإضاءة الهادئة، وستائر جديدة للنوافذ تتكامل مع الإضاءة الذكية وأجهزة تكبير صوت.

ويضم الصالون شاشة تلفزيون مسطحة قياس 55 بوصة تتيح للمسافرين الاطلاع على أحدث المعلومات عن رحلتهم أو الاستمتاع بالبث التلفزيوني الحي لآخر الأخبار والأحداث الرياضية.

ويتوفر الصالون الجوي على جميع طائرات الإمارات A380 والبالغ عددها حالياً 92 طائرة. ويقع الصالون الجوي في الطابق العلوي وهو متاح لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، حيث يوفر لهم المرطبات والمأكولات الخفيفة ويتيح لهم التواصل وتجاذب أطراف الحديث مع رجال أعمال ومسافرين آخرين من مختلف دول العالم، وسط أجواء من الفخامة والهدوء والراحة.

وإضافة إلى الصالون الجوي، تشتهر مقصورات طائرات إيرباص A380 باتساعها وهدوئها، وتوفر لركاب الدرجة الأولى منتجات جوية مميزة تشمل أجنحة خاصة وحمّام «الشاور سبا»، في حين توفر لركاب درجة رجال الأعمال مقاعد فاخرة تمنح خصوصية عالية وتتحول إلى أسرّة مستوية تماماً وتحتوي على ركن للمرطبات.

ويستمتع الركاب في جميع الدرجات بخدمة الإنترنت اللاسلكي مجاناً، وبنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice ذي الشاشة الرقمية العريضة، الذي يوفر أكثر من 2600 قناة سمعية وبصرية تعرض الأفلام الكلاسيكية والحديثة والوثائقية والموسيقى والأغاني، إضافة إلى عدد كبير من ألعاب الفيديو.