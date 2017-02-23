دبي: بدء المرحلة الثانية من التحويلات المرورية في شارع الشيخ زايد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الخميس، أن الهيئة ستنفذ غداً الجمعة (24 فبراير/شباط 2017) المرحلة الثانية من التحويلات المرورية (جهة البر من شارع الشيخ زايد).
وعبر سلسلة تغريدات نشرتها في حسابها الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قالت هيئة الطرق والمواصلات إن التحويلات ستشمل جزءاً من شارع لطيفة بنت حمدان الذي سيصبح باتجاه واحد.
وأضافت الهيئة "نرجو من مستخدمي الطريق القادمين من شارع الخيل الأول والمتجهين غرباً، الانعطاف يساراً إلى شارع الجرينة ومن ثم إلى شارع رقم (3A)، كما سيتم استبدال الدوار الحالي في شارع الزمرد بالتفاف (U-Turn) مع توفير كافة المداخل والمخارج على الشارعين".المزيد من أخبار الإمارات
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