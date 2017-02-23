امرأة أولى ضحايا عاصفة دوريس التي بدأت بتعطيل رحلات جوية

برود هيفين (ويلز) 23 فبراير شباط (رويترز) - قتلت امرأة سقط حطام على رأسها بسبب العاصفة دوريس التي هبت على بريطانيا وأيرلندا وأعاقت حركة المرور وتركت آلافا بدون كهرباء.

وقالت خدمات الطوارئ إن المرأة لاقت حتفها بعدما سقط حطام على رأسها بأحد شوارع منطقة ميدلاندز في ولفرهامبتون.

وبلغت سرعة الرياح من جراء العاصفة أكثر من 150 كيلومترا في الساعة في حين تسببت تساقط الثلوج في إغلاق المدارس في اسكتلندا بينما انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في أيرلندا.

وتم إلغاء بعض رحلات الطيران وتعطلت حركة السير على الطرق وعبر السكك الحديدية.

(تظهر خارطة من مركز العواصف الاوروبي شريطا أحمر للمناطق التي تصل فيها سرعة الرياح لـ 80 ميل بالساعة)

من جانب آخر قال متحدث باسم "طيران الإمارات" إن عاصفة قوية في الأجواء الأوروبية أدت إلى تحويل رحلة طيران الإمارات ئي كيه 147 (دبي- أمستردام) إلى فرانكفورت، والرحلة ئي كيه 17 (دبي- مانشستر) إلى مطار لندن غاتويك.

وتقوم طيران الإمارات بمتابعة الأوضاع لضمان وصول ركاب الرحلتين إلى وجهتيهما في أسرع وقت ممكن، وتعتذر طيران الإمارات عن أي إزعاج تسبب به تحويل الرحلتين، كما تؤكد أن سلامة ركابها وأفراد أطقمها في الأولوية دائماً".

وانتشر على تويتر في بريطانيا وسم دوريس باسم العاصفة والممثلة الشهيرة دوريس دي- #StormDoris #DorisDay